Insuficientes, datos de FGJ en caso de "El Lunares": PJ-CDMX

El Poder Judicial de la Ciudad de México informó que los datos de prueba aportados por la Fiscalía General de Justicia local fueron insuficientes, por lo que Óscar Andrés Flores "El Lunares", quedó en libertad.

Este señalamiento por parte de la autoridad judicial concuerda con lo expuesto la tarde de este viernes por los abogados de "El Lunares".

"El Poder Judicial de la Ciudad de México (PJ-CDMX) expone que, derivado de la revisión de la carpeta judicial 0012/1156/2019-OA, por el delito de privación de la libertad en su modalidad de secuestro exprés para cometer el delito de extorsión, se concluyó que los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público no fueron suficientes para vincular a proceso al imputado", señaló a través de un comunicado.

Precisaron que en la audiencia de duplicidad se presentó la presunta víctima, quien se identificó con una credencial del INE, declarando que nunca presentó una denuncia por algún delito de secuestro, aún cuando en la carpeta de investigación existe una copia de una credencial de elector con el mismo nombre, que concuerda en datos como domicilio, CURP, fecha de nacimiento, pero sin corresponder a la fotografía de él.

"Es importante establecer que la persona señalada como víctima se presentó a la audiencia con motivo de un citatorio que se hiciera por parte de este Tribunal en el domicilio proporcionado por la propia Fiscalía; sin embargo, la persona que compareció a la audiencia de duplicidad declaró que él no es comerciante, como se anticipaba en la carpeta de investigación", refirió.

Dijo que trabaja en una empresa privada desde hace 16 años (mostró credencial) y que descubrió que su identidad fue usurpada, lo que no fue desvirtuado por parte de la Fiscalía.

El Poder Judicial dijo que incluso el asesor jurídico de la supuesta víctima que compareció, refirió que su representado había sido suplantado en su identidad y que ello lo afectaba, por lo que solicitó al juez se diera vista al Ministerio Público por dicha circunstancia: la usurpación de identidad.

Además confirmaron que el imputado por el mismo caso, Carlos Iván "N", alias "El Santero", identificado por la supuesta víctima, probó que el 11 de septiembre de 2019, día de los hechos denunciados, se encontraba fuera del país al presentar un pasaporte debidamente sellado por la autoridad de migración, vuelos de avión y una testigo.

"Por ello el juez, en su momento, ordenó verificar la veracidad de tales datos de prueba, lo que fue evidenciado con la comparecencia de la directora de Información Migratoria quien, al comparecer a petición de la defensa por citación de este Tribunal, constató que efectivamente el imputado estuvo fuera del país del día 5 al 12 de septiembre del 2019", refirió en su comunicado.

Por estos motivos, el juez de Control resolvió no vincular a proceso a "El Lunares" y dio vista a la Fiscalía de las irregularidades advertidas durante el desarrollo de la audiencia.