Insultan a empleados del IMSS por desabasto de medicinas

"¡Poca madre!", expresó Magdalena mientras se alejaba con las manos vacías de la ventanilla de la farmacia del Hospital de Zona 21 del IMSS, localizado en el barrio de San Miguel; es la segunda vez que en esta semana acude con la receta a pedir que surtan antibióticos.

La mujer de 35 años de edad llegó a la clínica poco después del mediodía "esperanzada", se formó en la fila y al llegar a la ventanilla se le indicó que aún no había llegado la trimetropina que requiere para una infección en las vías respiratorias.

"¡Cule...!", dijo molesta y se alejó del lugar.

Con la misma suerte corrió una madre joven que llevaba indicado el suministro de Leche Nan 2, a quien se le sugirió regresar "mañana o el lunes".

Un empleado del Seguro Social comentó que todos los días vive situaciones semejantes por el desabasto de medicamentos. "La gente nos insulta, nos culpa".

Cada día, dice, se lleva al menos tres mentadas de madre en el área de Farmacia; entre las más frecuentes son: "¡Por nosotros tragan!", "¡Cul.... ojetes!", "¡Nosotros les pagamos!", "¡Pin... madre!".

"El problema no es nuestro, es de la institución que no abastece la farmacia con lo necesario", comenta. Por ejemplo, ahora faltan productos del cuadro básico, como ampicilina, dicloxacilina, trimetropina con sulfametoxazol y tampoco hay insulina.