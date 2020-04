Insumos médicos de China se han repartido a nivel estatal: Salud

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, aseguró que se enviarán todos los vuelos necesarios para garantizar insumos médicos.

Explicó que los dos cargamentos procedentes de China ya se repartieron a nivel estatal.

Refirió que en caso de que personal médico no reciba insumos primero deben verificar conforme a los manuales locales y, en caso de que haya incumplimientos, denunciar a quienes resulten responsables de la mala distribución u ocultamiento del material.

En conferencia de prensa reiteró el llamado a la población a quedarse en su casa para mitigar los contagios por Covid-19.

En tanto, el director de prestaciones médicas del IMSS, Víctor Hugo Borja Aburto, pidió a la población hacer caso a las recomendaciones y evitar que los pacientes lleguen graves a los hospitales.

Refirió que, lamentablemente, muchos pacientes acuden primero con médicos en farmacias, luego con médicos particulares y no son diagnosticados adecuadamente, por lo que cuando empiezan a sentir falta de aire solicitan su hospitalización ya en un estado grave.

"Las defunciones ocurren en un periodo corto desde que llegan al hospital pues ya llegan graves", señaló.

Relató que en estos casos no se permite a los familiares permanecer con los pacientes para evitar contagios y los afectados mueren solos.