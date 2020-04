Insumos señalados por gobernadores del PAN no son para Covid-19, explica Presidencia

Tras el reclamo de gobernadores de Acción Nacional de haber recibido equipo médico de "penosa calidad" para enfrentar el Covid-19, el vocero de Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas aclaró que esos insumos no son uso clínico ni son parte de las compras que el gobierno de México ha hecho a China para atender la pandemia.

"Los insumos por los que reclaman algunos gobernadores no son de uso clínico ni son parte del material recién llegado de China", dijo el vocero presidencial por medio de cuenta de Twitter.

Ramírez Cuevas señaló que se trata de "insumos de uso comunitario", es decir, para personal que no está en labores de atención directa a los enfermos de Covid-19 y cuyo riesgo es menor.

En su mensaje, Jesús Ramírez adjunto un video donde el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell explica que esos insumos son una donación del gobierno de China.

Los mandatarios panistas dijeron que devolverán esos insumos a la Federación, además de que acusaron que la cantidad que han enviado a las entidades Federativas son insuficientes.

"Se precipitaron gobernadores del PAN", dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que los gobernadores del PAN, quienes acusaron el haber recibido equipo médico de "penosa calidad" para enfrentar el Covid-19, por las circunstancias se precipitaron y se confundieron, porque por escrito se les informó que esos insumos no deben usarlo los médicos y enfermeras.

"Yo creo que se precipitaron, es por las circunstancias, ya se están distribuyendo por todos lados, pero ese equipo que se dio a conocer fue una confiscación si se puede llamar así, que hizo el SAT y se les está ayudando en todo".

En Palacio Nacional, en su conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo dijo que los mandatarios de Acción Nacional se confundieron y pensaron que era el equipo médico para enfrentar la pandemia.

El mandatario mostró un correo electrónico, con fecha del 13 de abril, que envió el Coordinador Nacional de Abastecimiento y Distribución de Medicamentos, Alejandro Calderón Alipi, dirigido a todos los gobernadores, por lo que consideró que se trató de una falta de información y no hubo mala fe.

"Por medio de la presente le hago saber que se han enviado a todos los establecimientos de salud, a su digno cargo, batas con las siguientes características: batas de 22 gramos, que deberán ser usadas exclusivamente por personal que no están en contacto por pacientes Covid".

"Estas batas fueron transferidas por el Servicio de Administración Tributaria, procedentes de un decomiso, así mismo se le ha enviado y seguirá enviado batas impermeables de polipropileno. Estas batas si están destinadas para el uso del personal de salud que sí está en contacto con pacientes Covid", dijo el vocero de Presidencia, Jesús Ramírez al leer el correo electrónico.

El vocero presidencial dijo que esa información se le hizo llegar a los gobernadores y "si los secretarios de salud, estatales no informaron a los gobernadores es otra situación".