Integrantes del Programa Cátedras se manifiestan frente a Conacyt

Consignas como "Somos pueblo haciendo ciencia", "Menos imposición, más negociación", "Contrato colectivo", "Solución, no difamación" y "Certeza laboral", investigadores del Programa Cátedras Conacyt,afiliados al Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores de Investigación de Cátedras Conacyt (Siintracátedras), se manifestaron frente al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt); así como en las sedes de Yucatán, Jalisco, Chihuahua, Michoacán, Xalapa, Sonora y Aguascalientes, en contra de las medidas tomadas por el organismo encabezado por María Elena Álvarez-Buylla Roces.

Afuera de las instalaciones del Consejo en Insurgentes Sur 1582, más de 30 investigadores montaron un templete al que se subieron para exponer su situación laboral.?"Denunciamos la negativa de las autoridades laborales para reconocer nuestros derechos a la libertad de organización sindical y a la negociación colectiva, lo que nos orilló a ejercer el derecho a la huelga ahora también violentado, a pesar de que están reconocidos en la Ley Federal del Trabajo, en la Constitución nacional y en los tratados internacionales suscritos por México como derechos de las y los trabajadores", dijeron los manifestantes. ? Expusieron que el 20 de abril de este año, el Siintracátedras "presentó ante la Secretaría de Trabajo una propuesta de trabajo colectivo, solicitando a Conacyt su negociación. La respuesta de Conacyt demoró en llegar casi dos meses".

Para principios de junio, indicaron, se llevó a cabo una primera reunión conciliatoria entre la representación legal de Conacyt e integrantes del Consejo Directivo Colegiado (CDC) del Siintracátedras.

"El Siintracátedras se mostró con disposición abierta a discutir y negociar una propuesta de contrato que sustancialmente busca la estabilidad y certidumbre laboral de las cátedras, reconociendo nuestra calidad de trabajadores de base", dijeron y que en su propuesta "no se incluyeron aumentos salariales, a pesar de que nuestro salario no se ha incrementado desde 2014, pues somos conscientes de la crisis que atraviesa México a raíz de la pandemia".

Sin embargo, "frente a la oportunidad histórica de regularizar nuestras condiciones de contratación originales, irregulares e ilegales, la respuesta de Conacyt ha sido emitir una nueva normativa del programa que en general recrudece la exigencia y las condiciones estructurales de incertidumbre, burocratización del quehacer científico e incluso, agrega a nuestras obligaciones, la búsqueda de un empleo en nuestras instituciones receptoras u otras, en un contexto en el que el propio Conacyt no ha podido generar las condiciones para una política de incorporación de las Cátedras en las instituciones de investigación y educación, a pesar de haber expresado su voluntad de hacerlo". ? El Siintracátedras tenía la intención de realizar una huelga y negociar la firma de un contrato colectivo de trabajo, pero la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje señaló que no era procedente, situación que los sindicalizados lamentaron. ? Sin embargo, dijeron que esa resolución por parte de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje representa un "desconocimiento" de su carácter gremial y "de la relevancia de reconocer que la investigación no puede ejercerse sin libertad y certidumbre, lo cual implica una ausencia del principio de la independencia de derechos. Con esta decisión, la Junta Federal manda un mensaje de que no es coherente con sus facultades para obligar al patrón –es decir al Conacyt– a cumplir con sus obligaciones".

Al respecto, el Conacyt envió anoche un comunicado en el que afirmó que "la Junta Especial Número Once consideró que la solicitud de huelga y la firma de un Contrato Colectivo de Trabajo son improcedentes toda vez que, el Conacyt regula sus relaciones de trabajo con base en el apartado B del artículo 123 Constitucional; además de que ya se cuenta con unas Condiciones Generales de Trabajo, que hacen las veces de Contrato Colectivo de Trabajo. En ese sentido, el Conacyt, como organismo público descentralizado, no está facultado para concertar el pago de prestaciones dentro de una contratación colectiva".