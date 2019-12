Intelectuales critican régimen de AMLO en la FIL

Christopher Domínguez-Michael se siente derrotado moralmente y apesadumbrado porque piensa que la clase intelectual no supo incidir en la opinión pública para evitar lo que considera el final de la democracia mexicana con la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder.

Y es que según el crítico literario no hay una figura capaz de revertir lo que considera una "democracia iliberal" que funciona igual que el PRI.

Durante la presentación del libro "Desafíos a la libertad en el siglo XXI", coordinado por Héctor Aguilar Camín, el intelectual consideró que tras lo mostrado en el primer año de gobierno de López Obrador no se le puede dar el beneficio de la duda y aseguró que estamos ante el inicio de situaciones como las que han vivido países como Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Colombia o Chile, donde hay un panorama político "desastroso".

Indicó que a pesar de la vitalidad de la opinión pública, ésta aún no se traduce en alternativas políticas ciudadanas efectivas que hagan sentir al gobierno una presión social.

Por su parte, la analista política María Amparo Casar, indicó que lo ocurrido en Culiacán, Sinaloa, el pasado 17 de octubre con la liberación del narcotraficante Ovidio Guzmán, resume lo que es este gobierno, donde impera la ilegalidad, impunidad, incongruencia, el desprecio a las instituciones y la desinformación.

En su opinión, el gobierno de López Obrador, contrario a lo proclamado en varias ocasiones, sigue siendo profundamente neoliberal, pues restringe el gasto público. "Se va transitando a la demolición a la democracia y todo en aras de un buen propósito, acabar con la desigualdad y los privilegios", dijo.

Consideró que son más exitosas las democracias plurales que las democracias hegemónicas, por lo que llamó a reflexionar sobre la historia de América Latina, pues "este país va siguiendo todos los pasos de la destrucción democrática".

Esta reflexión –dijo- implica pensar porque pensamos más en líderes que en instituciones.