Intentan INM y Guardia Nacional frenar a migrantes en Chihuahua

CIUDAD JUÁREZ, Chih., octubre 2 (EL UNIVERSAL).- Decenas de elementos de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración (INM) realizaron la tarde de este lunes un operativo en la estación Tabalaopa de Ferromex en el municipio de Chihuahua, con la intención de bajar a los miles de migrantes que esperaban que el tren avanzara para llegar a Ciudad Juárez.

En videos compartidos a EL UNIVERSAL por los migrantes que estaban arriba de los vagones, se observa cómo llegan los agentes de la Guardia Nacional y demás corporaciones estatales, con equipos antimotines para bajar a los migrantes del tren."Por favor tengan compresión con nosotros", decía un migrante a un elemento, quien le respondió que "la comprensión se te va a dar por eso necesito que me apoyes tú a mí. Están en una propiedad privada, no pueden estar aquí", le decía el elemento al migrante.Los migrantes, la mayoría de ellos venezolanos, contaron a EL UNIVERSAL, que ellos lo que quieren es viajar tranquilos y llegar hasta la frontera, por lo cual pidieron a las autoridades libre tránsito por el estado para llegar hasta Ciudad Juárez.Después de dialogar un rato con las autoridades no se logró que estos bajaran del tren, por lo cual se logró que el ferrocarril saliera de Chihuahua rumbo a Ciudad Juárez, de acuerdo con lo que los mismos migrantes, que estaban arriba del tren, aseguraron.Se espera que el tren llegue por la noche de este lunes a la frontera, en donde los migrantes buscarán entregarse a las autoridades americanas en el marcador 36 del muro que divide a Ciudad Juárez y El Paso, Texas.Cabe destacar que además de este operativo en Chihuahua en Ciudad Juárez el INM también implementó operativos en bordo del Río Bravo, para evitar que los migrantes se entregaran a la Patrulla Fronteriza y permanecieran en la puerta 36, sin embargo, no funcionó, ya que cientos de migrantes continuaron entregándose a las autoridades de EU durante la tarde de este lunes.