Intentan sacar de clínica a paciente con Covid-19 en Chiapas

Un grupo de pobladores de Motozintla, en la Sierra Madre de Chiapas, intentaron sacar del área de aislamiento de la clínica del IMSS a un paciente de Covid-19, bajo el pretexto de que esta enfermedad "es una mentira".

A través de redes sociales, los familiares y conocidos del paciente pidieron apoyo de la ciudadanía para manifestarse afuera de la clínica, ubicada en la carretera federal número 200, y tratar de sacarlo de la zona de aislamiento en que permanece. Aseguraron "temer por la seguridad" del enfermo.

"A toda la ciudadanía de Motozintla se les solicita su apoyo para que vengan a apoyar al Seguro Social, ya que el Covid-19 es una mentira", dice uno de los mensajes que se publicaron en Facebook, en la página de Mercado Libre de Motozintla.

"No nos dejemos", dice el texto de una de las convocatorias, que dice que en Oaxaca, la gente se organizó y procedió a desbloquear los filtros sanitarios que había en varios municipios, por lo que "hoy Oaxaca está trabajando normalmente con sus pasos libres".

Unas 250 personas, que dijeron tener el respaldo de la CTM y CROM, se apostaron en la entrada de la clínica, para tratar de hablar con el director.

El llamado en redes sociales se pidió que también asistieran los comisariados ejidales de manera "urgente", porque "unidos jamás seremos vencidos".

Minutos después, la Guardia Nacional, Ejército y policía arribaron al lugar para tender un cerco de seguridad en torno al Hospital Rural Solidaridad de Motozintla, ubicado en Calzada de las Canoas y la carretera federal número 200.

Otro grupo rompió las cintas de seguridad que el ayuntamiento instaló en el parque central, para evitar que la población se acerque al área y se retire a su casa.

También en redes sociales, algunos habitantes se molestaron con la actitud que tomaron algunos pobladores y dijeron que en caso de seguir con su vida normal y no respetar la cuarentena, puede ocasionar que se dispare el número de enfermos y la clínica del IMSS no se dará abasto para atender a las personas contagiadas con coronavirus.

Por lo anterior, explicaron que trasladar a los enfermos hacia Tapachula será una odisea, ya que hay 50 kilómetros de curvas entre la montaña y otros 30 para llegar a uno de los hospitales especializados para enfermos de Covid-19.

En Comitán de Domínguez, un grupo de locatarios de la Central de Abastos pidió que sean quitados los túneles sanitizadores que se instalaron en la entrada, después de que el sábado un vendedor fue hospitalizado al dar positivo de Covid-19.

En una reunión masiva, a la que asistieron autoridades municipales y líderes comerciantes, pero que no respetaron la sana distancia, se pidió que el mercado funcione de manera normal.

Así, dijeron los comerciantes, los túneles sanitizadores serán quitados y se dará paso a hombres, mujeres, niños y adultos mayores.