Intentan valerse de la buena fe de "Elenita" Poniatowska, dice AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 4 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que una persona, valiéndose de la escritora Elena Poniatowska, intentó que el mandatario llamara al extranjero con objeto de hacer una "gestión" y con ello recuperar dinero que supuestamente un personaje donaría a México.



En su conferencia de prensa mañanera, acompañado por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, quien dará un informe sobre las cuentas abandonadas en los bancos, señaló que ese tipo de gestiones están de moda y que incluso "me vienen a pedir audiencia gente que yo quiero mucho, pastores sacerdotes, a hablarme de ese caso".

"Vino Elenita (Poniatowska) que me dio mucho gusto, vino con una persona para decirle que un personaje del extranjero tenía deseos de donar miles de millones de pesos al gobierno nuestro, para que lo entregáramos a gente pobre".

"Y Elenita que es un dulce, es pura buena fe, pues vino y como se trataba de ella, con ella y con estas personas pues los llevé hasta mi oficina y me hicieron todo el planteamiento y no había nada, quién sabe.... Quería que yo hablara por teléfono ahí a otro país, no les voy a decir".

-"¿Fue un intento de engaño?", se le cuestionó.

-"No, no, es que son asuntos que se presentan, ustedes no se imaginan cuántas cosas llego a saber, me llegan a decir", dijo el mandatario.

-¿Pero que pidieron?

-"No, que yo hablara por teléfono y que hiciera una gestión, no quise hablar por teléfono, tiene que andar uno a las vivas. Pero si fuese cierto que quieren traer recursos, bienvenido".

Señaló que su gobierno ya ha hecho una investigación sobre dinero que está abandonado en los bancos, pero insistió:

"No queremos que nadie se ofenda, pero hay que actuar con rectitud y decir la verdad, porque de veras no es un caso son varios casos de cuentas que supuestamente están en los bancos y que sí los gestionamos, podemos utilizar ese dinero para beneficio del pueblo".