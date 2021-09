"Intercambio de cumplidos con AMLO no fue un giño al 2024"

Ante el intercambio de halagos entre la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador durante su última visita a Xochimilco, la mandataria local comentó que no se trata de un guiño al 2024, sino, del reconocimiento al trabajo que han realizado desde tiempo atrás.

"No tiene nada que ver con eso, más bien, cuando se cumplen sueños como este, realmente uno está muy contento, nosotros venimos acompañando al Presidente de la República en su lucha desde hace mucho tiempo, ustedes saben que yo colaboré con él cuando fue Jefe de Gobierno y después, pues fuimos parte de este movimiento social que llegó al gobierno y cuando se anuncia lo que significa Jóvenes Construyendo el Futuro, el propio Parque de Xochimilco, las universidades que se habían construido, la preparatoria es más bien recordar de dónde venimos, todo lo que luchamos y lo que estamos logrando con esta transformación", dijo.

Destacó que el presidente seguirá visitando la capital del país, e incluso habrá una gira el 29 de septiembre para inaugurar algunos bancos del Bienestar.

Sheinbaum Pardo, también indicó que realiza diversos recorridos en los proyectos que se han realizado en la capital, pues aseguró que "no puede gobernar desde el escritorio".

"Viernes, sábado y domingo estoy saliendo a recorridos, muchas inauguraciones que no habíamos podido hacer, aunque ya están en funcionamiento (...) es seguir visitando todo lo que hemos logrado en la Ciudad, para conocer cómo está operando, es importante estar dando recorridos en la Ciudad, no puede uno gobernar desde el escritorio", puntualizó.

Destacó que una vez que tomen posesión los nuevos alcaldes, seguirá realizando recorridos en la capital y en su momento los invitará, pues expuso que tendrá una relación de respeto, colaboración e institucionalidad con los 16 ediles.