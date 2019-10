Interpol buscaría a Romero Deschamps

Ciudad de México.- Autoridades mexicanas pidieron apoyo a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) para localizar a Carlos Romero Deschamps, aseguró una fuente gubernamental a la agencia Reuters.

“La Fiscalía pidió la intervención de Interpol”, dijo el funcionario, quien solicitó el anonimato a Reuters. La fuente no le confirmó a la agencia que el ex secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) haya abandonado México. “Puede estar aquí pero no está localizable”, apuntó la fuente a la agencia.

Romero Deschamps abandonó el país después de renunciar a su cargo, dijeron a Milenio autoridades del Gobierno federal.

De acuerdo con el medio, una vez que la Fiscalía General de la República (FGR) corroboró la ausencia del ex dirigente, inició la investigación de la probable ruta de salida que éste empleó hacia el extranjero, por lo que giró un oficio a la Agencia Federal de Aviación Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (AFAC) para conocer sus movimientos, además de dar con el paradero de 11 de sus familiares.