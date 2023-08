Interpol cancela ficha roja contra exdirector de Pemex

A-AA+

La Organización de Policía Internacional (Interpol, por sus siglas en inglés) canceló la ficha roja de búsqueda y localización emitida en 2021 contra el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Carlos Alberto Treviño Medina, acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de "lavado" de dinero.

Lo anterior, porque consideró que en este caso las autoridades mexicanas incurrieron en irregularidades graves incompatibles con el debido proceso y los derechos humanos violentando así los estándares internacionales.

Mediante una resolución emitida en marzo de este año, la Comisión de Control de Ficheros de Interpol determinó que "los argumentos del solicitante, en conjunto con la falta de respuesta adecuada por parte de la Oficina Central Nacional (INCB, por sus siglas en inglés) de México con respecto a los argumentos hechos valer, demuestran que pudo ocurrir una denegación evidente a una audiencia justa y que el tratamiento de información del solicitante (Carlos Treviño) no cumple con lo previsto en el artículo 2 del Estatuto de la Interpol", señala la resolución a la que Proceso tuvo acceso.

"La información del solicitante no cumple con los reglamentos de la Interpol aplicables al tratamiento de datos personales y, por lo tanto, se eliminarán de los archivos de la Interpol".

La resolución fue avalada por unanimidad por los integrantes de la Comisión y derivó de la petición de Treviño para revisar su caso pues consideró que no hay condiciones para que tenga acceso a un juicio justo.

----FGR buscará procesar a abogado de Carlos Treviño

Cabe destacar que este martes, la Fiscalía General de la República buscará procesar penalmente a Oscar Zamudio, abogado del exdirector de Pemex, Carlos Alberto Treviño Medina, por denunciar al fiscal Alejandro Gertz Manero y al subprocurador Juan Ramos de torturar a Emilio Lozoya y su familia con el fin de que el exdirector de Pemex denuncie a su cliente de supuestos actos de corrupción.

En noviembre de 2021, la Fiscalía General de la República solicitó a la Interpol emitir ficha roja contra Treviño Medina, debido a que no se presentó a la audiencia de imputación a la que estaba citado en septiembre.

Un juez federal giró orden de aprehensión contra el último exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante el sexenio de Felipe Calderón, Carlos Alberto Treviño Medina, acusado de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa en el caso de la planta Etileno XXI.

El juez del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el penal de máxima seguridad del Altiplano, otorgó el mandamiento judicial a la Fiscalía General de la República (FGR), al considerar al exfuncionario "sustraído de la justicia" por no atender la cita el 7 de septiembre de 2021, informaron fuentes judiciales.

Treviño Medina justificó su inasistencia a la audiencia de imputación debido a que no existían las condiciones de certeza y seguridad jurídica y de debido proceso, por lo que el juez multó a su defensa con casi cinco mil pesos.