Interpol emite ficha roja por el exesposo de Abril Pérez

Ciudad de México.- La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió una ficha roja contra Juan Carlos García Sánchez, exesposo de Abril Pérez Sagaón, quien dejó el país cinco días después del feminicidio, perpetrado en la Ciudad de México el 25 de noviembre.

Por medio de esta notificación se emitió la orden de búsqueda, localización y detención de esta persona, quien desde hace dos semanas ha permanecido en Estados Unidos.

"Prófugo buscado para un proceso penal", dice la ficha roja, publicada el pasado 11 de diciembre, con número de expediente 2019/127634.

Además de incluir la foto del sujeto, exCEO de Amazon, este documento incluye algunos datos de García Sánchez, como por ejemplo su fecha de nacimiento (11 de noviembre de 1968), su nacionalidad (mexicana) y el idioma que habla (español).

La víspera, autoridades de la Fiscalía de la Ciudad de México señalaron que García Sánchez fue ubicado en San Diego, California.

Lo anterior, luego de que un juez giró una orden de aprehensión en su contra, por no presentarse a una audiencia que él mismo solicitó. Cabe mencionar que su captura no había podido realizarse, ya que la Interpol aún no había emitido la ficha roja para su detención.

El individuo es imputado por los delitos de lesiones y violencia familiar, y habría cruzado a la Unión Americana el 30 de noviembre por la garita de San Ysidro, cinco días después del feminicidio de Abril.

Fue el 8 de diciembre cuando García Sánchez envió una carta al juez donde solicitaba establecer un nuevo lugar a donde ir a firmar, porque tenía por su vida debido a las amenazas que había recibido.