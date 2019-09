Interponen amparo para declarar AVG

CIUDAD DE MÉXICO.- Organizaciones de la sociedad civil interpusieron un juicio de amparo ante un juez para que se declare la Alerta de Violencia de Género (AVG) en la Ciudad de México, luego de que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) determinó no establecer el mecanismo, indicó la integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria Selene González.

Junto con Justicia Pro Persona interpusieron el amparo contra la resolución que se emitió en junio pasado, debido a que consideraron que el proceso tuvo irregulares por parte de la Conavim, de la Secretaría de Gobernación.

"Interpusimos el amparo inmediatamente después de la no declaratoria [el pasado 7 de junio] y sigue su curso, tenemos audiencia constitucional el 5 de septiembre para presentar pruebas. Son procesos que no necesariamente son tan rápidos como quisiéramos", dijo González en entrevista.

Ingrid Aurora Gómez Saracíbar, directora General para una Vida Libre de Violencia, de la Secretaría de Mujeres capitalina, dijo que la Alerta de Violencia de Género no depende del trabajo que realicen para las mujeres de la Ciudad, por lo que con o sin el mecanismo seguirán las estrategias con perspectiva de género.

"Habrá que esperar ese proceso, se aceptará, pero no estamos sentadas, trabajamos en lo que nos convoca, no necesariamente la Alerta de Violencia de Género, sino en prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia, no sólo en el plan de acciones inmediatas, también las 17 acciones de la Conavim y otros planes con perspectiva de género", dijo.