logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Cientos despiden a Giorgio Armani en Milán

Fotogalería

Cientos despiden a Giorgio Armani en Milán

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Intérpretes del Himno en las peleas de Saúl Álvarez: un repaso histórico

Desde Edith Márquez hasta Majo Aguilar: repasa quiénes han entonado el Himno con el Canelo

Por El Universal

Septiembre 08, 2025 05:23 p.m.
A
Intérpretes del Himno en las peleas de Saúl Álvarez: un repaso histórico

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 8 (EL UNIVERSAL).- Una de las partes favoritas de los aficionados en una pelea del "Canelo" Álvarez, es poder cantar el Himno Nacional a todo pulmón, el cual suele ser interpretado por artistas mexicanos previo a la salida del ring del pugilista tapatío.

Saúl Álvarez está a unos cuántos días de enfrentarse a Terence Crawford en Las Vegas, donde el mexicano busca cerrar su año boxístico con una gran victoria sobre un oponente que luce para ser un difícil contrincante.

Además de generar la pregunta de quién va a cantar el Himno en sus peleas, otra incógnita es saber qué artista saldrá acompañando al "Canelo" en su camino rumbo al cuadrilátero, algo que ha regalado grandes momentos para los asistentes.

Desde 2020, el boxeador mexicano introdujo la música en vivo en sus peleas, un cambio que elevó el nivel de espectáculo durante sus combates. A lo largo de estos últimos años, "Canelo" ha salido acompañado de artistas como J Balvin, Luis R Conriquez y Santa Fe Klan.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

¿Qué artistas han cantado el Himno Nacional en las peleas del "Canelo" Álvarez?

El recuento de los intérpretes de las estrofas del lábaro patrio será de 2018 hasta el último combate del mexicano.

Majo Aguilar fue la última cantante en entonar el Himno Nacional, ella apareció en medio del ring en la pelea frente a William Scull, en Riad, Arabia Saudita.

"Canelo" vs Fielding | 2018 | Edith Márquez

"Canelo" vs Jacobs | 2019 | Carlos Rivera

"Canelo" vs Smith | 2020 | Paty Cantú

"Canelo" vs Yildrim | 2021 | Sofía Reyes

"Canelo" vs Sounders | 2021 | Ángela Aguilar

"Canelo" vs Bivol | 2022 | Carín León

"Canelo" vs Golovkin 3 | 2022 | Carolina Ross

"Canelo" vs Ryder | 2023 | Beto Vega

"Canelo" vs Charlo | 2023 | Danna Paola

"Canelo" vs Munguía | 2024 | Manuel Mijares

"Canelo" vs Berlanga | 2024 | Camila Fernández

"Canelo" vs Scull | 2025 | Majo Aguilar

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Intérpretes del Himno en las peleas de Saúl Álvarez: un repaso histórico
Intérpretes del Himno en las peleas de Saúl Álvarez: un repaso histórico

Intérpretes del Himno en las peleas de Saúl Álvarez: un repaso histórico

SLP

El Universal

Desde Edith Márquez hasta Majo Aguilar: repasa quiénes han entonado el Himno con el Canelo

Temblor en Oaxaca: Detalles del sismo de magnitud 5.2
Temblor en Oaxaca: Detalles del sismo de magnitud 5.2

Temblor en Oaxaca: Detalles del sismo de magnitud 5.2

SLP

El Universal

El Sismológico Nacional informa sobre el sismo en Pinotepa Nacional

Mes del testamento: ¿qué ocurre si no se realiza?
Mes del testamento: ¿qué ocurre si no se realiza?

Mes del testamento: ¿qué ocurre si no se realiza?

SLP

El Universal

Descubre por qué es esencial realizar un testamento para evitar disputas familiares.

Programa piloto de plataformas digitales impulsa creación de empleos en México
Programa piloto de plataformas digitales impulsa creación de empleos en México

Programa piloto de plataformas digitales impulsa creación de empleos en México

SLP

El Universal

El sector laboral mexicano experimenta un crecimiento histórico gracias a la implementación de plataformas digitales