Intervención de SCJN en matrimonio igualitario divide a diputados

Tras darse a conocer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió que intervendrá y resolverá si el Congreso del Estado de Yucatán violó el Pacto Federal al negarse a reconocer el matrimonio igualitario durante dos votaciones el año pasado, la diputada de Movimiento Ciudadano, Milagros Romero Bastarrachea, afirmó que es el "apuntalamiento" que se requiere para salvaguardar los derechos de las personas de la diversidad sexual en Yucatán.

Como se informó el año pasado, Movimiento Ciudadano apoyó la iniciativa que permitía efectuar los matrimonios igualitarios en la entidad, no obstante, diputados y diputadas de otras bancadas decidieron no respaldarla y votaron en contra, en abril y julio respectivamente del año 2019.

Romero Bastarrachea, aseguró que el anuncio que hizo SCJN es una buena noticia y ha dividido las posturas entre las y los 25 legisladores yucatecos.

Subrayó que quienes están a favor, celebran la resolución de la SCJN, pero quienes se oponen, ven el tema con recelo y esperan que el tema no prospere, y así evitar que se vuelva abordar el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo, al interior del Recinto Legislativo de Yucatán.

Declaró a la vez que durante el año pasado, en dos ocasiones la mayoría de diputados la rechazaron, y además, votaron a través de cédulas secretas, lo que calificó "como una vergüenza a nivel nacional", es decir, que fuera "guardado" el voto de cada uno de los 25 legisladores locales.

Dijo que la propuesta votada el año pasado corresponde a la Legislatura anterior, y que el pasado 15 de diciembre del año 2019, la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, nuevamente presentó una iniciativa similar, que sería votada en el próximo periodo legislativo que iniciará en el mes de septiembre y concluirá en el mes de diciembre.

Hay que recordar que luego de haberse rechazado un par de veces la iniciativa, el Colectivo por la Protección de Todas las Familias (Colectivo PTFY) presentó un juicio de amparo en contra del Recinto Legislativo de Yucatán acusando de haber violado el Pacto Federal, toda vez que la decisión violaba la jurisprudencia de la SCJN sobre la inconstitucionalidad de prohibir las uniones legales entre personas del mismo sexo.

Se especula que probablemente el Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá será designado para hacer el proyecto de sentencia, el cual será sometido a votación de la Primera Sala aproximadamente a finales de este año o a principios del año 2021.

Cabe recordar, que el presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, en diversas ocasiones ha manifestado públicamente estar a favor del matrimonio igualitario, y ha recomendado que los Congresos Locales voten a favor.