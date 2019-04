Interviene Derechos Humanos en muerte de joven en Zacatecas

La Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CEDHZ) intervendrá en el caso de la muerte de Marco García Benavidez, de 30 años de edad, y solicitará a la Fiscalía General de Justicia un informe sobre la detención del joven y la actuación policial para conocer si los cuerpos policiacos aplicaron correctamente los protocolos del uso de la fuerza como hoy lo manifestaron en conferencia de prensa las autoridades ministeriales.

Luego que, este martes, los familiares del joven salieron a la luz pública para mostrar tanto el cadáver de Marco y considerar que éste pudo haber muerto producto del uso excesivo de la fuerza policial, la tarde de este miércoles, en conferencia de prensa, las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas informaron los avances de este caso, en donde precisaron que la causa de la muerte fue "por asfixia por sofocación en su modalidad de compresión torácica y abdominal".

En la conferencia, Víctor Manuel Guerrero García, director general de Servicios Periciales, quien informó los resultados del análisis forense al revelar algunos de los hallazgos de la necropsia practicada al cuerpo de Marco, donde se encontraron diversas excoriaciones (lesiones) y equinosis (moretones) en la cabeza, labios, cuello, manos, rodillas y en la pierna derecha.

De igual manera, relató que el 10 de abril que se registró el asesinato de la joven universitaria Nayeli, el personal forense se trasladó al lugar para supervisar el procesamiento de la escena del crimen, pero minutos más tarde, cuando ya casi se había concluido ese protocolo, escuchó gritos que indicaban de una persona ajena al equipo pericial, presuntamente armada, por lo que se resguardó en una de las oficinas de la Unidad Académica de Derecho, a donde minutos después ingresó un policía investigador que presentaba una pequeña herida en un dedo de la mano izquierda, la cual curó.

Sin embargo, Guerrero García menciona que al salir de dicha oficina se percató que los elementos de investigación tenían "controlada" y sometida a la persona en cuestión y observó que el detenido no estaba respirando, por ello, ordenó que le quitaran las esposas y, en su calidad de médico, realizó diversas maniobras de reanimación cardiopulmonar, junto con los cuerpos de rescate, pero el joven ya no respondió.

Por su parte, Héctor Manuel Martínez de la Cruz, director de la Policía de Investigación de la FGJE, quien tras mostrar un fragmento de un video con el objetivo de evidenciar que el joven irrumpió una de las zonas resguardadas y que, al no acatar los comandos verbales, los elementos procedieron a la detención y sometimiento.

Justificó la actuación policial al destacar que, en ese momento, estaban frente "un acto complicado", ya que en el primer evento, dijo, hubo disparos de arma de fuego que le quitaron la vida a la joven universitaria, por ello, insistió que ellos buscaban a personas armadas y de alta peligrosidad, por tanto, cuando presuntamente Marco no acató las instrucciones verbales se activó una alerta entre los elementos ministeriales que optaron por someterlo con la fuerza física y "sin utilizar las armas letales que en ese momento portaban", explicó.

El jefe policial no precisó cuántos elementos participaron en el sometimiento, pero insistía que la actuación fue "correcta" y apegada a los protocolos "por las circunstancias que se dieron antes", admitió que el joven no estaba huyendo, sino que atravesó uno de los perímetros resguardados y que también se realiza una investigación sobre el actuar policial para esclarecer los hechos.

Al finalizar esta conferencia, llegaron algunos de los familiares de Marco, quienes exigieron se les proporcionara copia de esos videos al señalar que si los mostraban a los medios de comunicación como datos de prueba, estos se volvían públicos.

Los familiares no están convencidos con la postura oficial y exigen que se esclarezca la muerte de Marco.

En entrevista con EL UNIVERSAL, María de la Luz Domínguez, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CDHEZ), consideró este caso como "un asunto delicado" y puntualizó que se hará una investigación de oficio por los hechos ventilados en los medios de comunicación, ya que hasta la tarde de este miércoles no se había presentado ninguna queja por parte de los familiares.

Mencionó que tras las declaraciones emitidas por parte de las autoridades de la Fiscalía General de Justicia se investigará tanto el caso del asesinato de la joven universitaria, así como el caso concreto de la muerte de Marco para esclarecer el actuar de los elementos policiales conforme a los protocolos establecidos, es decir, para conocer si la fuerza utilizada fue la que debió aplicarse.

Respecto a las peticiones de la familia dijo que, sin duda, se deben atender las demandas realizadas, ya que tienen derecho al acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación del daño, máxime que, en este caso concreto, las mismas autoridades ya hicieron públicas a través de un video, por ello, sí deben ser entregadas a los familiares.

Mencionó que estará pendiente si, en algún momento, las victimas indirectas requieren del apoyo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.