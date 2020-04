Inútil el uso de guantes y cubrebocas para protegerse del Covid-19: Salud

Sobre el uso de insumos como guantes y cubrebocas, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, mencionó que no existe evidencia científica de que tengan utilidad para evitar el contagio.

El uso de cubrebocas puede ser una medida útil entre personas que empiezan a enfermar, que ya estén expeliendo el virus y todavía no tienen un diagnóstico, al usar el cubrebocas están reduciendo la probabilidad de transmitirle a otro pero no es una medida útil de protección para la persona que quiera evitar que le caiga el virus, aseguró López-Gatell.

"Al traer el cubrebocas todo el día lo que lleva es a que uno se sofoque, se acalore, le pique y que constantemente se esté tocando la cara. Hay un fenómeno que se llama compensación del riesgo: es un mecanismo que va a favorecer la infección o que cuando siento que estoy protegido porque tengo el cubrebocas ya no me lavo las manos ni cuido la sana distancia", dijo.

Además, destacó que no tiene ningún sentido de protección estar usando guantes quirúrgicos en la vía pública porque el virus no entra por las manos sino por la nariz, boca y ojos; de esta manera si una persona utiliza guantes, lo que está haciendo es envolverse la mano pero al cabo de unos minutos es como si fuera la mano misma.

"Si alguien me da la mano sobre mi guante y esa persona está infectada y a través de su mano me transmitió los virus a la superficie del guante, más tarde cuando me toque los ojos o la cara con el guante, también me voy a contagiar. Usar guantes da una falsa sensación de protección cuando en realidad no está siendo útil", afirmó.

Destacó que para las personas cuyo trabajo se considera esencial y que han tenido que seguir saliendo a trabajar todos los días, el lavado de manos es extraordinariamente importante y que hay que hacerlo hasta 30 veces al día; pidió mantener la sana distancia y a las personas que presentan algún tipo de síntoma, no salir de sus casas.