Invasores podrán comprar casas allanadas

Ciudad de México.- El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) implementará un plan para que las personas que “invadieron” una vivienda deshabitada de ese organismo puedan adquirirla mediante un arrendamiento con opción a compra y escriturarla a su nombre, en un periodo de cuatro a cinco años.

De acuerdo con el artículo 285 del Código Penal Federal, la invasión de casas o allanamiento de morada es un delito que se castiga con hasta dos años de prisión y hasta 100 pesos de multa; sin embargo, dichas penas datan de 1931, año en el que se publicó.

Ayer, en la conferencia mañanera, Octavio Romero Oropeza, titular del Infonavit, detalló que, en colaboración con la Secretaría de Bienestar, se realiza un censo de viviendas y de las 843 mil del instituto, se han registrado 168 mil (20% de avance). De estas últimas, 145 mil están habitadas y 23 mil deshabitadas o vandalizadas.

En el caso de las viviendas habitadas, pero que fueron invadidas, no se desalojarán, se buscará un acuerdo con los ocupantes para arrendarlas con opción a compra, es decir, regularizar el allanamiento.

El titular de Infonavit reiteró que no se desocuparán las casas invadidas, pero se les advertirá que si no la regularizan, la casa no será suya, indicó.