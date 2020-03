Inverosímil, el relato de SCT sobre accidente de exgobernadora: PAN

El líder nacional del PAN, Marko Cortés y la presidenta del blanquiazul en Puebla, Genoveva Huerta Villegas, aseguraron que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pretende sepultar la verdad con un relato inverosímil y ocurrente que no aclara en nada el desplome del helicóptero en el que viajaban la exgobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso; su esposo Rafael Moreno Valle, y la tripulación Roberto Coppe, Marco Antonio Tavera y Héctor Baltazar.

En un comunicado, los panistas aseguraron que a 15 meses del desplome de la aeronave que provocó la muerte de la exgobernadora de Puebla que la administración de López Obrador aprovecha la crisis pandémica mundial para cerrar y tratar de sepultar un caso que requería una mayor investigación y deja muchas dudas sueltas, así como contradicciones.

"El informe habla de la impericia del piloto, pero antes el propio gobierno había dicho que los pilotos eran expertos, también dicen que había dos tornillos sueltos, pero antes habían dicho que los rotores no habían fallado, ahora entonces ya no se sabe si fue falla técnica o falla humana", destacaron.

En Acción Nacional, dijeron, no nos encontramos conformes con los resultados ofrecidos después de 15 meses por el gobierno, ya que además de demostrar lentitud, dejan cabos sueltos y son una nueva cortina de humo como las tantas que han utilizado ahora para tapar la crisis generada por el gobernador Miguel Barbosa, al señalar que el coronavirus solo le daba a los ricos y que por eso él no se contagiaría.

El presidente nacional del PAN expuso que lamenta mucho la actuación del gobierno en esta investigación, así como del gobernador de Puebla que emitió en octubre pasado declaraciones desafortunadas sobre la muerte de la exmandataria.

"Estos gobiernos morenistas son muestra clara de incompetencia, insensibilidad y falta de profesionalismo".

Finalmente, expuso que Acción Nacional no dejará de recordar el ocultamiento del gobierno, la lentitud, todas las fallas y contradicciones en esta investigación.