Investiga FGJ a familiares de joven que mató a primos

La Fiscalía General de Justicia (FGJ-CDMX) busca deslindar responsabilidades en torno a la agresión que sufrieron tres menores y un adulto —de los cuales dos murieron— a manos de su propio primo, un joven de 14 años, en hechos ocurridos el domingo pasado en la alcaldía Venustiano Carranza, pues aunque el adolescente confesó el crimen, los adultos que estuvieron en la reunión son investigados para determinar si hubo alguna omisión en la tragedia.

Esto luego de que el examen toxicológico que se le practicó al agresor reveló que presuntamente ingirió alcohol en pocas cantidades. Además, se investiga cuál fue el motivo que lo hizo cometer el crimen, por lo que es valorado por un psicólogo.

En la carpeta CI-FJPA/AEJPA/UI-3 C/D/00623/11-2020 se establece que el menor intentó matarse tras el ataque.

Su cuerpo fue encontrado mal herido en el baño, presentaba dos heridas profundas en el cuello y una en su mano derecha. Sus familiares consideran que intentó quitarse la vida luego de darse cuenta de lo que había hecho. De momento, está bajo vigilancia médica especializada.

La tragedia desencadenó una serie de conflictos familiares, pues los deudos recriminan a la madre el "descuido" en que ha vivido, lo que, aseguran, pudo ser el detonante de la agresión.

La madre mencionó que su hijo nunca había tenido problemas, que sólo se enfocaba en sus estudios y que ella siempre lo atendió en todos los sentidos.

Descomposición social se refleja en jóvenes: especialistas. Para el sociólogo de la UNAM Rodrigo Pérez Cueto, los homicidios y agresiones que han sufrido los menores de edad en fechas recientes en la Ciudad son consecuencia de la descomposición social, problema que, de no atenderse a tiempo, podría derivar en más casos similares.

"Hay niños secuestrados por el crimen organizado, padres que se ven obligados, por la necesidad de trabajar, a ausentarse del cuidado de ellos. Es una responsabilidad del Estado garantizar que tengan una infancia sin violencia, pero lamentablemente este tema se descuidó por años y ahora se están pagando las consecuencias", explicó.

En ese sentido, Camila Rodríguez, también socióloga, destacó que la problemática se agudizó durante la pandemia, pues aunque los padres estuvieron en casa, se evidenció su falta de capacitación: "Hay mucha responsabilidad de las familias, de los padres, pero actualmente se tienen otras prioridades, por lo que se registró el descuido, se delegó todo a las redes sociales o los dispositivos electrónicos y eso no debe ser", resaltó.

Apoyan a víctimas. En torno a este caso, ayer, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que fue lamentable y doloroso, por lo que ya se encuentran apoyando a la familia por medio del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) capitalino.

"La directora del DIF, Esthela Damián, personalmente estuvo ayer con ellos, tanto atendiendo a la familia con todo su equipo como al niño [agresor], en caso de que tuviera un problema sicológico, esto junto con la fiscalía". Añadió que la dependencia investigadora dará más información en los próximos días.

La mandataria expresó que están atendiendo a la familia del adolescente y, agregó, que el caso ha sido especial a diferencia del que ocurrió con dos menores en el Centro Histórico.

"Se está haciendo este programa de Barrio Adentro. Ha sido un trabajo importante porque se ofrece apoyo integral y se toca casa por casa. Se tiene que llegar a todas las investigaciones y hacer justicia en todo los casos, particularmente el de ayer, que es muy especial y particular".