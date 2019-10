Investiga FGR viaje de vacaciones de Robles a Costa Rica en julio

La Fiscalía General de la República (FGR) investiga el viaje de vacaciones que realizó la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles, a Costa Rica en julio pasado.

Durante la audiencia de prórroga de plazo de investigación en el caso contra Robles por ejercicio indebido del servicio público, derivado de la "Estafa Maestra", la FGR solicitó cuatro meses más para realizar diversas diligencias.

Para sustentar su petición, la FGR indicó al juez de control, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, que solicitará un informe al Director General de Aeronáutica Civil sobre el viaje que Robles realizó el 24 de julio pasado y del que ella misma dijo que adelantó su regreso a México para comparecer a la audiencia inicial en agosto pasado.

EL UNIVERSAL informó que el juez Delgadillo Padierna únicamente concedió dos meses de prórroga tanto a la FGR como a la defensa de Robles, mismos que concluyen el próximo 13 de diciembre.

"Lo relacionado con la información del Director General de Aeronáutica Civil, no es motivo para autorizar la prórroga porque se refiere a un viaje de veinticuatro de julio de dos mil diecinueve, data que está fuera de la temporalidad de la investigación, cuyo lapso es del uno de diciembre de dos mil doce al treinta de noviembre de dos mil dieciocho; por tanto, no tiene relación alguna con el hecho con apariencia de delito objeto del auto de vinculación a proceso", dijo el juzgador.

En ese tiempo, la FGR prevé entrevistar a otros servidores públicos que estuvieron adscritos a las secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano durante la gestión de Rosario Robles cuando supuestamente se cometieron desvíos millonarios mediante diversas contrataciones y de los que la ex titular de ambas dependencias está acusada de haber tenido conocimiento y no hacer nada para evitarlos.

También, buscará a servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que fue el organismo que advirtió sobre las irregularidades en las contrataciones de Sedesol y Sedatu.

Este martes, Rosario Robles y su defensa comparecerán ante un tribunal unitario para la celebración de la audiencia de apelación con la que la ex funcionaria busca revocar la prisión preventiva justificada que la mantiene recluida en el penal de Santa Martha Acatitla.