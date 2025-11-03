Investigación de FGJCDMX sobre posibles abusos en Casa de las Mercedes

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 3 (EL UNIVERSAL).- Elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) aplicarán entrevistas con acompañamiento psicológico a las niñas y adolescentes que fueron rescatadas de los albergues de la Fundación Casa de las Mercedes, para establecer si las denuncias contra esta institución son hechos aislados o se trata de un patrón dentro de dicha institución.

En la continuación de las investigaciones por el caso en que se rescataron a menores bajo el resguardo de la mencionada fundación, la FGJCDMX informó que se han realizado entrevistas, dictámenes periciales, así como otros actos de averiguación.

También se realizaron cateos en las dos sedes de La Casa de las Mercedes, en los que se aseguró equipo de cómputo y varios documentos, a fin de conocer los expedientes de las personas internadas, así como del personal que ha estado trabajando allí en sus años de operación.

La Fiscalía capitalina aseguró que buscará dar con los probables agresores, así como con las personas que pudieran haber tenido conocimiento o participación, directa o indirecta, en los hechos investigados.

Lo anterior fue informado luego de que el miércoles 29 de octubre se rescató a 80 menores de las dos sedes del albergue, en seguimiento a dos carpetas de investigación por explotación laboral y abuso sexual.