Investigación por Ayotzinapa seguirá a pesar de Sedena, asegura Gómez Piedra

Rosendo Gómez Piedra, nuevo fiscal para el caso Ayotzinapa, aseguró que a pesar de quien sea, incluida la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), se seguirá con la investigación por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y garantizó que no habrá impunidad para nadie.

Tras una reunión de casi cuatro horas con el presidente Andrés Manuel López Obrador y con los familiares de los normalistas en Palacio Nacional, el nuevo fiscal advirtió que conforme vayan avanzando las investigaciones podría haber más órdenes de aprehensión.

Gómez Piedra indicó que se seguirá la colaboración con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

"¿Cuál es su prioridad al llegar al cargo? ¿Cuál es el principal compromiso con los papás?", se le preguntó.

"Seguir investigando, seguir investigando y que se haga justicia. Ellos tienen un reclamo justo de justicia, el gobierno tiene un compromiso de verdad y justicia en nosotros una responsabilidad de verdad y justicia", respondió.

"¿Qué compromiso le hizo a los padres?", se le insistió.

"Seguir trabajando las mismas líneas de investigación con responsabilidad, honestidad, lealtad e imparcialidad, con todos los principios que nos marca la ley", dijo.

"¿A pesar de la Sedena?".

"A pesar de quién sea, señorita, cero impunidad, se los dijo el Presidente y lo ratificamos nosotros", respondió.

El nuevo fiscal afirmó que "de ninguna manera" se obstaculizará el avance de las investigaciones por el estado de salud del exprocurador Jesús Murillo Karam —detenido por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia por el caso Ayotzinapa— y quien continúa en terapia intensiva en el Instituto Nacional de Cardiología, "Ignacio Chávez", donde se recupera de una operación.

Indicó que se tienen pláticas diplomáticas con Israel y está construyendo el expediente que exige ese país para lograr la extradición de Tomás Zerón de Lucio, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR,.

"Israel tiene el sistema como el inglés, entonces el problema radica en que nosotros tenemos otro sistema diferente, que ellos no entienden entonces tenemos que ir explicándoles paso a paso el procedimiento que nosotros tenemos".

"¿Encontraron irregularidades en la administración del fiscal?", se le preguntó.

"No puedo platicarles absolutamente nada de eso, estamos todavía revisando", dijo.

Reconoció que al principio los padres lo recibieron muy escépticos, pero ahora, indicó, un poco más receptivos "y vamos a reunirnos con ellos para que ahora ellos vayan pues con nosotros platicando, interactuando".

Adelantó que entre 15 y 20 días se tendrá una próxima reunión con los padres y madres de los normalistas y a la cual también asistirá el subsecretario Alejandro Encinas.