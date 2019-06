Investigadores del Conacyt sí podrán viajar sin autorización

Los investigadores de Centros Públicos de Investigación y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) no requieren solicitar ni recibir autorización para realizar viajes al extranjero a cargo del erario.

"Los becarios, académicos e investigadores adscritos a la institución no requieren solicitar por escrito ni recibir autorización expresa para poder realizar viajes al extranjero a cargo del erario, siempre y cuando no ocupen cargos de mando o enlace", informó el Conacyt.

De acuerdo con el boletín emitido por la institución, las medidas de austeridad están dirigidas al personal de mando y enlace. Ellos deberán "referir a la titular del Conacyt sus solicitudes para comisiones académicas en el extranjero".

"Que sea lo más indispensable, que no vayan a hacer turismo político, que no vayan a pasear a costillas del erario, que sea lo que se necesite hacer, en este caso para beneficio de la ciencia, y que requiera del viaje, porque ahora se pueden hacer las cosas también por internet", son los criterios que señaló el Presidente, en la conferencia matutina del 3 de junio, y a los que se apegará Conacyt.

Aunque los investigadores podrán viajar al extranjero sin requerir autorización, deberán "observar los principios de transparencia y rendición de cuentas", detalló Conacyt.

El comunicado se publicó después de que EL UNIVERSAL informó, el pasado 31 de mayo, que dos científicas de El Colegio de la Frontera Sur se les negó un permiso para salir del país con propósitos académicos.

"Por instrucciones del Sr. Presidente de la República, Lic. Andrés Manuel López Obrador, le informo que las peticiones en comento [para salir del país] NO FUERON AUTORIZADAS", se lee en el oficio que hicieron llegar a la directora de Conacyt, María Elena Álvarez.