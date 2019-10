Investigadores exigen disculpa de Conacyt

Sesenta y seis ex integrantes de las comisiones evaluadoras del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) solicitaron al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) una disculpa pública tras acusaciones infundadas sobre la operación de estas comisiones.

El Conacyt, dirigido por María Elena Álvarez-Buylla, expulsó al doctor Antonio Lazcano como miembro de la Comisión Dictaminadora del Área II: Biología y Química por supuestas faltas injustificadas a reuniones plenarias. En un comunicado el Consejo expuso los motivos de esta decisión y alegó que han dejado de "reproducir prácticas opacas que implicaban privilegios, favoritismos, discrecionalidad e impunidad cuando se violaban los reglamentos".

"El nuevo Conacyt no va a reproducir viejas prácticas de opacidad, privilegios y favoritismos que se acostumbraban en administraciones pasadas. (...) Nadie está por encima de la normativa, como sí se acostumbraba en pasadas administraciones", agregó Conacyt, en el comunicado 77/19, del 22 de septiembre.

A través de una misiva, científicos de distintas instituciones manifestaron su "inconformidad, preocupación y molestia" por las afirmaciones del Conacyt. Añadieron que, en el comunicado 77/19, no se "precisa qué funcionarios, investigadores comisionados o evaluadores" cometieron ilícitos; además de que a la fecha no se ha aportado ningún elemento de prueba o evidencia.

"Creemos que esta acusación, lanzada de manera general y sin fundamento alguno, daña gravemente nuestra reputación y provoca un grave daño de imagen pública a los investigadores que hemos trabajado de manera honorífica en las diversas comisiones del Conacyt", señalaron los científicos.

De acuerdo con los ex integrantes de las comisiones, desconocen si en las pasadas administraciones del Conacyt se realizaron prácticas de opacidad y discrecionalidad, pero que no tienen problema alguno en "conminar a la institución a que asuma la responsabilidad de documentar esas faltas y proceda a levantar las denuncias respectivas".

"Lo que definitivamente no podemos permitir es que desde la Dirección General del Conacyt se señale injustamente a quienes participamos de manera entusiasta, íntegra/ética, honorable, responsable y comprometida en el arduo trabajo que representa la evaluación académica por pares del SNI", destacaron.

También solicitaron al Conacyt que "precise a quiénes se refiere en particular cuando señala estas prácticas indebidas y que, si no cree necesario hacerlo, al menos se disculpen públicamente con los investigadores y tecnólogos que realizamos el trabajo encomendado".