Investigadores piden a Conacyt no dejarlos sin estímulos económicos

Aumenta la cifra de cartas enviadas por instituciones privadas en las que investigadores de esas universidades piden al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) que revierta la decisión de dejar sin estímulos económicos a integrantes del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), porque esa acción les afectará en sus labores.La más reciente fue dada a conocer este miércoles y fue firmada por 170 investigadores de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), en la que informaron que se les notificó que el Conacyt, encabezado por María Elena Álvarez-Buylla, decidió no renovar los convenios institucionales con ambas universidades."(Los convenios son) un requerimiento para que se pueda otorgar el estímulo económico a investigadores en instituciones privadas. Ello supone un trato discriminatorio en sí mismo, en vulneración al derecho humano a la igualdad recogido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacional en materia de derechos humanos ratificados por México", señalaron.Entre los firmantes de la nueva carta se encuentran Raúl Bringas Nostti, Duhamel Francois Bernard, Maxim Ivanov Todorov y Juan Antonio Le Clercq, por parte de la UDLAP, mientras que por parte de la UPAEP firmaron Ricardo Iván Álvarez Tamayo, Yesica Mayett Moreno y José Pablo Nuño de la Parra.En su carta, los investigadores señalaron que "la suspensión de estímulos a investigadores en instituciones educativas nacionales privadas representa menos del 4% de los estímulos a la productividad y calidad de la investigación que el gobierno entrega a través del SNI a la comunidad científica a nivel nacional" y que el tipo de investigación que realizan representa ahorros para el país, porque no se destinan sueldos, salarios ni gastos de mantenimiento o creación deinfraestructura."Llamamos respetuosamente a las autoridades correspondientes para revertir la decisión que representa un minúsculo ahorro presupuestal, así como a tomarse el tiempo de iniciar un diálogo respetuoso y enriquecedor con todos los actores del sistema nacional de investigación e innovación, tanto del sector académico (público y privado), empresas, gobierno y sociedad para encontrar estrategias incluyentes y no discriminatorias que permitan fortalecer la investigación, en beneficio de nuestro país", indicaron.Sin embargo, ese llamado por parte de investigadores de la Universidad de las Américas Puebla y la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) no ha sido el único, integrantes del SNI que laboran en el Instituto Tecnológico de Monterrey y la Universidad Iberoamericana también han pedido que no se dejen de entregar los estímulos económicos.