Investigadores prevén 14 mil casos más de Covid-19 para fines de mayo

Investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) estimaron que conforme se vayan resolviendo las pruebas PCR pendientes de resultado, en México podrían confirmarse otros 14 mil 465 casos de coronavirus de aquí al 26 de mayo. El pasado 22 de mayo, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que había 62 mil 527 casos acumulados de Covid-19, mientras que en ese mismo momento los investigadores estimaron que la cifra podría crecer a 76 mil 992 casos en los cuatro días siguientes —este sábado se cumplió el primero de éstos.

Los expertos proyectaron esta cifra tomando en cuenta la cantidad de pruebas PCR pendientes de resultado y el promedio del índice de positividad (porcentaje de las pruebas que resultan positivas a Covid-19 con respecto al número total de los exámenes realizados) de los últimos cinco días. Los cálculos de los investigadores del INSP y el Conacyt están en el Tablero Interactivo sobre Covid-19, en una página oficial del gobierno de México que es actualizado todos los días con el objetivo de ayudar a las autoridades a comprender el comportamiento de la enfermedad.

"Viendo esta información, [las autoridades de Salud] pueden prever lo que viene en el muy corto tiempo, pues nuestras predicciones no pueden ir más allá de tres o cuatro días.

"No es mucho lo que se puede planear para tan pocos días, pero es una idea de lo que estaría pasando", señaló Juan Eugenio Hernández Ávila, investigador en Ciencias Médicas del INSP.

Para que la proyección de los investigadores se cumpla, en México tendrían que registrarse, en promedio, más de 3 mil casos diarios de coronavirus hasta el 26 de mayo.

Eugenio Hernández, experto en epidemiología, aseguró que hasta este momento su fórmula ha dado resultados positivos, pues si bien las estimaciones no han acertado 100%, sí se han logrado aproximar a los datos que cada noche presentan las autoridades federales.

Lina Sofía Palacio Mejía, catedrática del Conacyt y el INSP y especialista que participa en la elaboración del Tablero Interactivo, reconoció que los casos de coronavirus seguirán en aumento en unos puntos del país, e hizo un llamado para que todas las personas colaboren para contrarrestar esta pandemia desde sus respectivos ámbitos.

"Se está haciendo el mejor esfuerzo para controlar la pandemia, y pudiera ser que no todas las estrategias sean acertadas, pero se está trabajando mucho y todos deberíamos ayudar.

"La población [puede apoyar] cuidándose; los que saben algo, aportando información, y en nuestro caso, nosotros aportamos el análisis de esos datos", expresó. Para realizar su trabajo, los investigadores utilizan tres fuentes de información: la Secretaría de Salud, la Dirección General de Información en Salud y el Consejo Nacional de Población. Además, para el análisis los expertos mantienen constante comunicación con la Unidad de Inteligencia de Salud Pública y la Dirección General de Epidemiología.

A casi una semana de que concluya la Jornada Nacional de Sana Distancia contra el coronavirus, y teniendo en cuenta las cifras oficiales, los investigadores prevén un México dividido en dos.

Por un lado estarán los municipios que tienen muy pocos o prácticamente ningún contagio, por lo que podrán regresar a la normalidad. Por separado se encontrarán los lugares donde la reapertura de actividades tendrá que realizarse con mucha precaución.

"El número [de contagios] no ha disminuido como se quisiera. Lo que observamos en el mapa es que el país es muy diferente: hay municipios con cero casos que sí tendrían ese derecho a aplicar una 'nueva normalidad', aunque de cualquier manera deben tener prevenciones; además, hay otros municipios que sí vemos [con una] tendencia de los contagios al alza. En éstos debe haber mayores restricciones", señaló la demógrafa Lina Palacio.