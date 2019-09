Investigan 27 muertes por posible dengue en Veracruz

Los servicios de salud de Veracruz analizan si 27 fallecimientos de personas tienen que ver con el dengue, una enfermedad que azota a la entidad en las últimas semanas.

El director de Salud Pública de Veracruz, Salvador Beristain Hernández, informó que oficialmente tienen un registro de 4 mil 845 casos de dengue y dos muertes causadas por la enfermedad.

"Es importante señalar que hay dos (fallecimientos) que el Sistema Nacional evaluó con datos clínicos para hacer la clasificación y son los que salieron, pero tenemos 27 que están en espera de que salgan con la confirmación o negación", aclaró.

El funcionario admitió que es "infinitamente mayor" el número de casos de dengue que se registraron durante el año anterior al actual.

"La evaluación epidemiológica no se puede hacer cada año porque el dengue es una enfermedad cíclica, porque pasado un periodo vuelve a presentarse brotes y sucede en todo el mundo. Si sólo hablamos contra el año anterior es un número infinitamente mayor de casos pero si hacemos la evaluación de acuerdo a los ciclos estamos por debajo del último ciclo de 2012 que fue de más de 8 mil casos".

Agregó que los municipios en donde se ha incrementado el número de casos son Martínez de la Torre, Orizaba, Pánuco, Xalapa y en Coatzacoalcos.

Beristaín Hernández además descartó que no se hagan fumigaciones, pues dijo que actualmente hay más de 800 trabajadores y poco más de mil 200 promotores atendiendo al estado. En Xalapa hay 142 trabajadores y al menos 200 voluntarios.

"Están fumigando en todo el estado, en Xalapa se ha hecho el rociado en la colonia Casablanca y aquellas colonias que están como positivas. Antes venían que salían con sus máquinas y echaban humo pero el insecticida que estamos usando es distinto con una niebla muy fina que no se ve, no se nota y es mejor".

Veracruz es el único estado del país que registra los cuatro tipos de serotipo de dengue, ocupando por ello el primer lugar a nivel nacional con 4 mil 845 casos hasta el pasado 16 de septiembre, según la Secretaría de Salud.

En el reporte Panorama Epidemiológico de Dengue 2019, el 72 por ciento de los casos confirmados de dengue corresponden a Veracruz, Jalisco, Chiapas, Oaxaca y Puebla.

A nivel nacional se han confirmado 16 mil 403 casos a la semana 37 (corte 16 de septiembre) y 43 defunciones. El mayor número de casos se concentran en el primer serotipo DNG con 11 mil 710; enseguida DCSA+DG con 4 mil 693; con 3 mil 545 casos DCSA y; DG el menos con mil 148 casos.

Los cuatro serotipos de dengue son: dengue no grave (DNG); dengue con signos de alarma (DCSA); dengue grave (DG) y dengue grave con signos de alarma y dengue grave (DCSA+DG).

Para el caso de Veracruz, el reporte destacó que la entidad es el único estado con los cuatro serotipos circulantes. Actualmente se tienen en probables casos de dengue 23 mil 631 casos, pero se han confirmado 4 mil 845 defunciones.

De éste universo el mayor número de casos se concentran en el serotipo 1 (DNG) con 4 mil 251; en el serotipo 2 (DCSA) 476 casos; en el serotipo 3 (DG) 118 casos y; serotipo 4 (DCSG+DG) 594 casos de dengue.

Los municipios con más casos son Rafael Lucio con 109 y existen seis casos de DCSA+DG; sigue el municipio de Jilotepec con 71 casos todos DNG; seguido de Benito Juárez con 70 casos; Nautla con 33; resto (sin especificar) 3 mil 968.