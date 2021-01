Investigan a 15 policías de SSC por homicidio de joven de 17 años

Un total de 15 policías pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) son investigados por la Fiscalía General de Justicia (FGJ-CDMX) luego que se les relacionara, junto con un conductor particular, de participar en un homicidio dolosos donde la víctima fue un joven de 17 años; todo derivado de un accidente vial que concluyó en un intercambio de disparos en el Estado de México.

Los 15 agentes pertenecientes al sector Clavería fueron consignados junto con sus armas de cargo, el Ministerio Público busca determinar si las utilizaron y si una de esas, fue la que privó de la vida a la víctima. Según el reporte de las autoridades de investigación, los hechos ocurrieron la mañana del domingo en el cruce de las calles, San Antonio y San Miguel Amantla, alcaldía Azcapotzalco.

En ese punto, se reporto un accidente vehicular, el conductor detenido refirió a las autoridades que tripulaba un vehículo compacto y que el joven -quien perdió la vida- choco con él y se dio a la fuga, por lo que inició una persecución y en el camino, pidió apoyo de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX).

El reporte policial refiere que la persecución concluyó en el municipio de Naucalpan, Estado de México, donde llegaron las patrullas con los 15 oficiales de la policía, pero de la Ciudad de México, en ese lugar que se identificó como domicilio particular del joven de 17 años, se registró un intercambio de disparos, los policías locales en su defensa dijeron que, familiares del joven dispararon en contra del conductor particular que lo seguía y que ellos, solo respondieron a la agresión.

En ese lugar, el joven de 17 años resulto herido de dos impactos de bala y aunque fue trasladado a un hospital con vida, más tarde se reportó su muerte.

Por ese hecho, la Fiscalía Local abrió una carpeta de investigación, posteriormente, los vehículos involucrados, junto con los policías preventivos y el conductor del auto compacto, quedaron a disposición del representante social de la Fiscalía de Investigación Territorial en Azcapotzalco, donde se inició la investigación por el delito de homicidio doloso.

Como parte de las diligencias se dio intervención a personal de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales expertos en criminalística, fotografía y química, mientras que agentes de la Policía de Investigación (PDI) realizan entrevistas con testigos de los hechos o identidad y analizan imágenes de cámaras de videovigilancia públicas o privadas, a efecto de esclarecer el ilícito y deslindar responsabilidades.

En tanto, personal de la Dirección General de Asuntos Internos de la SSC, tomó conocimiento de los hechos e inició los procedimientos administrativos y legales correspondientes a nivel interno, y coadyuvará y colaborará en las indagatorias ministeriales.

La familia del joven que murió exige justicia y sobre todo, que los responsables sea castigados y aunque en un principio se mencionó que la víctima se dedicaba a la venta de drogas al menudeo, aseguran que solo era un trabajador honesto e incluso que los elementos de la SSC son los responsables de la agresión.