Investigan a artista que orinó petrograbado en Coahuila

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) investiga a la artista de argentina, naturalizada mexicana, Mercedes Aqui por presuntas violaciones a la Ley Federal sobre Monumentos, Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, esto por haber plasmado su nalga derecha sobre pintura en un petrograbado con representaciones de astros, y en la que supuestamente luego orinó, en la zona arqueológica de la comunidad "El Gavillero", del municipio de General Cepeda.

"La obra", un performance al que tituló "Ancla" y la presentó en la exposición: "El Desierto más allá de la Puerta", en el Museo de Artes Gráficas, fue retirada por la Secretaría de Cultura después de la controversia que causó al difundirse en redes sociales y trascender a medios. La SC se deslindó del conflicto.

En las rocas de ese sitio hay pinturas rupestres de los cazadores recolectores que vivieron en Coahuila hace más de 10 mil años, mucho más antiguas que las pirámides de Teotihuacán y las ciudades de Mesoamérica, lo que ha causado la indignación de la opinión pública que ha criticado duramente a la extranjera a través de redes sociales.

José Francisco Aguilar Moreno, delegado del INAH en Coahuila, informó que el hecho es reprobable porque presuntamente la mujer dañó parte del patrimonio cultural nacional, que es objeto de estudio de especialistas nacionales y extranjeros. También dio a conocer que envió a dos arqueólogos al sitio a fin de verificar el estado de los petrograbados, que es una secuencia de tallado en piedra que representa al sol y los astros. Dicho lugar está ubicado aproximadamente a 45 kilómetros de Saltillo.

El dictamen será enviado a la Coordinación Nacional de Arqueología del INAH donde se determinará si procede presentar una denuncia por la comisión de un delito federal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de la autora.

Aguirre Moreno dijo a EL UNIVERSAL que este hecho (el haber plasmado el glúteo y luego orinarlo como un símil del marcaje de territorio de los animales) es una ofensa para todos, no sólo para los pobladores de General Cepeda, el cual ha causado gran indignación, porque es reprobable que una persona de origen extranjero venga a dañar el patrimonio cultural de México.

La ley que sanciona este tipo de delitos establece multa y hasta 10 años de prisión para quien viole alguna de sus disposiciones de este tipo. Aunque la autora alega que no conoce la legislación eso no la exime de su responsabilidad, pues debió de haber solicitado un permiso al Instituto Nacional de Antropología e Historia y no lo hizo.

"Mercedes Aqui asegura que desde hace muchos años obtuvo la nacionalidad mexicana, por lo tanto debería de conocer nuestras leyes", comentó el funcionario. Por la gran cantidad de fósiles encontrados, desde la década de los 90, General Cepeda es conocida a nivel nacional e internacional como " Tierra de Dinosaurios".

Por su parte, la artista defendió su performance y precisó que el petrograbado no fue dañado en ningún sentido. "Por hechos tergiversados, noticias falsas reproducidas en periódicos locales, prejuicio, desinformación y opiniones discriminatorias, estoy siendo atacada en el derecho de manifestarme libremente a través de los procesos artísticos con los que trabajo", precisó en un mensaje desde su cuenta de Facebook.

Explicó que utilizó tinta vegetal para imprimir en su piel y que el petrograbado no fue dañado, además de que considera que existe una "campaña discriminatoria de género" y una persecución "xénofoba".

"Marcar el territorio con un líquido, usualmente se tribuye a los hombres, no a las mujeres. Exhibirlo de manera pública una aparente 'meada´' ha provocado reacciones violentas. Si el artista es un agente activador de conciencia, es claro que hay una invitación a la reflexión. Por ello me parece excelente que se abra el debate, pero desde un panorama donde esté sobre la mesa toda la información", explicó.

Finaliza su mensaje invitando al cuidado del patrimonio y poniéndose a disposición de la autoridad para cualquier precisión o indagación: "Me parece muy bien, hay que cuidar el patrimonio, y al mismo tiempo, entender que el territorio es de todos, independientemente del lugar de origen y que debe ser tratado con respeto. Estoy muy agradecida con esta región que me ha recibido en mil modos maravillosos. Tengo amigos entrañables y seguiré explorando el desierto, invitando a la reflexión".

El mensaje fue compartido este miércoles, sin embargo, horas después la publicación ya no se encontraba disponible la tarde de este jueves.