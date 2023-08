Investigan a policías acusados de "tablear" a joven en Mazatlán

A-AA+

MAZATLÁN, Sin., agosto 5 (EL UNIVERSAL).- El alcalde de Mazatlán, Edgardo Gonzalez Zatarain, ofreció brindar toda la información y datos a la Fiscalía General del Estado sobre los policías municipales acusados por una madre de haber detenido a su hijo de 19 años sin motivo aparente y haberlo golpeado con una tabla en glúteos y espalda.

Agradeció que la mujer no sólo se atrevió a denunciar el hecho, aportando datos, sobre el número de patrulla en la que viajaban los policías municipales, sino que acompañó a su hijo, ante el Ministerio Público del fuero común para que investigue el hecho y se castigue a los presuntos responsables de estos actos de abuso de autoridad.

Policías tablean y detienen joven en El Conchi

En redes sociales, la señora Erika "N", vecina del fraccionamiento de Infonavit "El Conchi", en Mazatlán, describió que su hijo de 19 años, tras salir de su hogar fue interceptado por elementos de seguridad pública, quienes viajaban en la patrulla oficial número de 307 y que sin motivo aparente intentaron detenerlo para revisarlo.

Refirió que, a gritos, uno de los agentes le ordenó al joven que se detuviera, y lo amenazó que en caso de no hacerlo lo iba a matar, por lo que el joven se asustó e intento huir, por lo que fue perseguido por los policías, bajo la amenaza que de no detenerse le iban a disparar.

Policías acusados de abuso

La señora describió que su hijo nunca fue presentado en barandilla, donde ella lo buscó en forma insistente hasta conocer que este había sido abandonado cerca de un fraccionamiento cercano, gravemente lesionado en los glúteos y espalda.

Al presentar la denuncia, la víctima relató que recibió 30 tablazos en los glúteos por parte de los policías que cada vez que lo golpeaban, le lanzaron insultos.

El caso de "Zapatito", joven tableado en Escuinapa, Sinaloa

En abril pasado, en redes sociales, se divulgó un video en el que se aprecia que un joven, identificado como Gilberto Octavio "N", conocido como el "Zapatito", esposado en tubulares de la parte trasera de la patrulla 3519, es golpeado por un policía con una tabla en los glúteos.

La madre de este joven, de nombre Sonia Hernández, al conocer el contenido de dicho video que se compartió en redes sociales, acudió al ayuntamiento de Escuinapa, para denunciar que su hijo desde hace un año había desaparecido.

Un mes después, se conoció que Gilberto Octavio "N" había sido localizado sano y salvo deambulando en la sindicatura de Villa Unión, en el municipio de Mazatlán, donde había buscado refugio, ante las amenazas de los policías que lo torturaron con golpes en los glúteos.