Investigan a policías por presunta agresión a reportero en Tamaulipas (VIDEO)

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas separó del servicio e investiga los hechos donde varios policías estatales participaron en la presunta detención y agresión a un reportero, cuando la noche de este miércoles hacía una transmisión en vivo sobre un accidente vial. Los hechos sucedieron en los primeros minutos del jueves cuando el reportero Osberto Vera Quintero se detuvo a transmitir vía celular un accidente vial en la avenida Hombres Ilustres, junto a un centro comercial.

Una mujer policía que había salido de trabajar presuntamente se pasó un alto e impactó a un motociclista. Esa era la situación cuando Vera transmitía para el periódico El Cinco. Esto molestó a otros policías estatales que llegaron al lugar y presuntamente para proteger a su compañera, un agente le insistió que dejara de transmitir. En el video de la transmisión se observó que el reportero mantuvo su faceta de comunicador, no se escucha ni se observa que le faltara el respeto al oficial y se mantuvo a una distancia mayor a 12 metros de donde estaban los participantes en el accidente.

Cuando se sintió presionado, ante la presencia policial, Vera Quintero le pidió a uno de los uniformados que no se acercara porque no portaba cubrebocas, que respetara la sana distancia. En lugar de hacerlo otros policías llegaron por atrás y entre varios lo tiraron al suelo, lo arrastraron y subieron a la patrulla 674 para ser trasladado a las instalaciones de Seguridad Pública Municipal, conocidas como 2 Zaragoza. La detención fue grabada por otros dos ciudadanos que habían llegado al accidente.

El reportero fue llevado ante el Juez Calificador en turno, donde pretendieron que se aplicara como arresto administrativo, alegando desacato a la autoridad, lo cual el Juez Calificador consideró que no acreditaba y fue liberado a las 2:30 horas del jueves.

Ante estos hechos, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) informó que los elementos que habrían tenido participación en los hechos fueron separados del servicio para facilitar las investigaciones y diligencias necesarias, "de las cuales se establecerán las responsabilidades administrativas y legales que deriven en caso de presentarse una denuncia ante la autoridad Ministerial". El titular de la Vocería de Seguridad del Gobierno de Tamaulipas, Luis Alberto Rodríguez, precisó que las investigaciones son realizadas por la Dirección de Asuntos Internos de la SSPT. Y agregó: "es importante subrayar que la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas reconoce el trabajo que realiza su personal policial para mantener la paz y tranquilidad de los ciudadanos, pero también rechaza cualquier acto de abuso de autoridad que sea en menoscabo del respecto a los derechos humanos".

