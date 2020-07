Investigan amenazas a titular de la SSC

El equipo de inteligencia policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) inició trabajos para identificar los presuntos mensajes en contra del jefe de la policía, Omar García Harfuch; hasta el momento no se ha detectado alguna derivada del atentado del pasado 26 de junio.

Tras el ataque atribuido a gente del "Cártel Jalisco Nueva Generación" los agentes comenzaron a rastrear los materiales y, a la vez, descartaron un video donde se observa a tres sujetos de negro leer un mensaje, ya que no cuenta con las características de esa organización delictiva.

Dicho material gráfico fue analizado por los agentes en el momento en que se hizo público, por lo que se busca su origen; sin embargo, contaron fuentes, no representa una alerta.

En cuanto a la investigación asentada con folio CI-FIEDH/2/UI-C/00073/06-2020, las fuentes refirieron que han detectado datos falsos que fueron proporcionados por los mismos imputados para evitar dar toda la información relacionada con el atentado, o bien, develar las cabezas del "Cártel Jalisco Nueva Generación" que participaron de manera intelectual.

Entre los avances está que José Armando "N", "El Vaca", proporcionó un nombre falso y podría llamase Carlos Javier.

El detenido dijo que el jefe de esa plaza y de quien recibía órdenes se llama Carlos Andrés Rivera Varela, "El Morro" o "El Firma". Al hacer una revisión en las bases de datos, los agentes encontraron que dicho nombre tenía una dirección de un condominio de lujo en Puerto Vallarta.

Hasta el momento se sabe que "El Vaca", presunto autor intelectual del atentado al titular de la SSC, Omar García Harfuch, y jefe de sicarios en Tonalá, reside en la colonia Agua Azul, en Puerto Vallarta, Jalisco.