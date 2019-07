Investigan ataque a activista que denunció a suegra de "El Bronco"

El fiscal General de Justicia del Estado, Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, hizo un llamado a los familiares de Juan Manuel Ramos, activista y líder de la agrupación Redes Quinto Poder, que sufrieron el incendio de una camioneta, para que aporten datos que ayuden a esclarecer si el incidente fue provocado y si hay o no delito que perseguir.

Guerrero Gutiérrez dijo que hasta después del mediodía de este martes no había recibido reporte del incendio que ocurrió como a las seis de la mañana del pasado viernes. Sin embargo, Ramos señaló que desde la noche del lunes acudieron a presentar la denuncia ante la Fiscalía General del Estado, pero de manera discreta para seguridad de su familia.

El fiscal general señaló que a partir del domingo, que conocieron a través de los medios de comunicación sobre el incidente, la Fiscalía inició de oficio una investigación, pero añadió, "queremos que también colaboren con nosotros las personas afectadas, que acudan con nosotros a denunciarlos, porque los datos que nos puedan proporcionar, son fundamentales para la investigación, quedaron de ir este día, no sé si ya hayan ido, desconozco", dijo en entrevista durante un acto oficial en Escobedo.

Al cuestionarle si ya realizaron los peritajes en el área del incendio, comentó "estamos en ese proceso, se inició una carpeta de investigación, será el Ministerio Público quien conduzca esa investigación y él hará lo que corresponda con el área de periciales, o con el que sea".

Agregó que el hecho de que el incendio se haya dado a conocer dos días después de ocurrido, no impide que la Fiscalía pueda actuar, pero "ojalá que hubiera sido al principio, porque eso hace que sea más ágil y eficiente la investigación y el resultado".

Declinó pronunciarse si hay indicios de que el incendio fue provocado pues, asentó, la investigación está a cargo de un Ministerio Púbico, que es el que va a determinar y concluir si existe o no delito. Finalmente, señaló que se si es necesario se dará protección al activista Juan Manuel Ramos y su familia.

El director de Redes Quinto Poder acudió este martes a la Ciudad de México para presentar la denuncia por este incidente, ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión y Personas Defensoras de Derechos Humanos.

El lunes, Ramos y otros activistas señalaron su preocupación de que el incendio hubiera sido una represalia o advertencia, por la denuncia que presentaron ante la Fiscalía Anticorrupción por el aumentazo salarial de 133 por ciento que recibió la suegra de "El Bronco", Teresa Martínez Galván, como preparación para que pudiera otorgársele una mejor pensión, como coordinadora jubilada de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

En otro orden, el obispo de la arquidiócesis de Monterrey, Rogelio Cabrera López, dio a conocer su postura sobre un desalojo realizado el lunes en el "Templo de los Sagrados Corazones de Jesús y de María", de la colonia El Uro, al sur de Monterrey.

Cabrera señaló que la iglesia se empezó a construir, dentro de lo legalmente establecido, desde 1994 sobre sobre un terreno donado por fieles católicos y es propiedad de la Arquidiócesis de Monterrey A.R.

Sin embargo, hace aproximadamente 15 años, se presentaron algunas personas reclamando parte de la propiedad del terreno en donde está construido el templo, y desde entonces, se ha buscado una solución, por parte de los abogados de la Arquidiócesis.

Por ello, señaló, el desalojo registrado el lunes, "es fruto de la resolución de un juez en materia civil, que ha dictaminado la delimitación de la propiedad, misma que afectará gravemente la parte central del templo", que terminaría dividido entre la arquidiócesis y las personas que reclaman una parte del predio.

"Desafortunadamente, no se informó a nuestros abogados, con anticipación, de las acciones que ya se han empezado a realizar", dijo Cabrera, y añadió "somos respetuosos de las resoluciones del juez y acatamos lo establecido conforme a la ley".

Sin embargo, solicitó que se revisen las acciones realizadas y se busque una solución pacífica al conflicto, "procurando en todo momento el bien común y, primordialmente, el respeto al lugar sagrado", pues "la comunidad católica debe ser respetada y tomada en cuenta".

El sacerdote José Manuel Guerrero Noyola, que oficia en dicha iglesia, es a la vez representante de la Comisión Pastoral del Medio Ambiente, y forma parte del Colectivo Nosotros que encabezado por Liliana Flores Benavides, promovió la denuncia para que se sancione el aumentazo a la suegra de "El Bronco". Por el momento se suspendieron los oficios religiosos en el templo en disputa.