Investigan bullying contra alumno con discapacidad visual en Chiapas

Luego de que se difundiera en redes sociales un video donde un niño con discapacidad visual denunciara que sufría bullying en su escuela, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) de Chiapas ya investigan las acusaciones.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el padre del menor, Gamaliel Cruz, dijo que la grabación la compartió el pasado viernes, misma que se viralizó en redes sociales, y en la mañana de este martes las autoridades se comunicaron para analizar el caso de su hijo César Andrés.

"Las autoridades de Derechos Humanos y SEP ya tomaron cartas en el asunto, ahora sólo queda hacer el trámite correspondiente a las personas responsables. Todo quedó de acuerdo a papeles, se mostraron preocupados y sobre todo avergonzados, nadie tiene que pasar este tipo de cosas y vamos a seguir en comunicación", comentó el papá del menor.

Explicó que la grabación fue compartida luego de que César tomó fuerza y decidió contar el acoso del que es víctima en el plantel.

"Le quitan su dinero y sus cosas, otros cuando caminaba, le pegaban en las costillas, lo orinaron y en una ocasión los niños de su salón lo agarraron como trompo", compartió Gamaliel Cruz.

Destacó que no todos sus compañeros lo molestan, sino que hay algunos que lo protegen en ocasiones.

La respuesta se dio luego de que en redes sociales se viralizó el video en en el que el pequeño expone el maltrato que sufre en la secundaria. "Con esto ya se van a voltear los ojos a las escuelas y ya se va a tener más cuidado" destacó Cruz.

De acuerdo con su padre, César Andrés tomó la decisión de estudiar en esa secundaria ya que es una de las mejores instituciones de educación pública.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró que es inconstitucional la exclusión de alumnos con discapacidad del sistema educativo general, además de la disposición legal que propicia la coexistencia de dos sistemas educativos; uno regular y otro especial para las personas con discapacidad.

La ceguera no le ha impedido a César realizar diversas actividades: toca el piano, va a clases de vocalización, natación y atletismo, además de haber participado en eventos deportivos.

Denunció agresiones

A través de un video César Andrés Cruz Palacios, un alumno de 12 años con ceguera de la Escuela Secundaria Técnica Número 2, conocida como "La Prevo", en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, denunció ser víctima de bullying por parte de sus compañeros.

"Yo soy una persona con discapacidades, lo que a mí me hacen me pegan, me quitan mi dinero, me obligan a darles dinero", expuso.

En la grabación, el menor señaló que le roban su dinero, lo golpean y lo insultan sin que ningún docente haga algo para evitarlo.

"Ya estoy harto de esta inseguridad que tenemos en la escuela y los prefectos no hacen nada. Ya no quiero llegar a esa escuela porque ya sé que me van a pegar. Los de tercero me espían cuando voy al baño, me quieren pegar, los de mi salón me agarran como trompo, me dicen muchas groserías y ya estoy harto amigos, espero me entiendan esta pequeña represión que yo tengo para ustedes", señaló.