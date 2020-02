Investigan caso de mujer que dio a luz en pasillos de un hospital

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, advirtió que en caso de haber incurrido en alguna falta u omisión, será sancionado el personal del Hospital General de Los Reyes, en el que una mujer dio a luz en los pasillos. El parto fue evidenciado a través de redes sociales mediante un video en el que se aprecia a la mujer en el piso, con las labores de parto.

En la grabación se ve como son personas que se encontraban en la sala de espera del hospital las que ayudan a la paciente y no el personal del hospital. A decir de la denuncia pública, la señora ya tenía varias horas sin ser atendida, por lo que tuvo que dar a luz a su bebé encima de una cobija tirada en el piso. Cuestionado al respecto el mandatario michoacano se dijo enojado y advirtió que se van a sancionar las faltas o las omisiones en ese hospital.

"Y quien haya cometido una falla será sancionado; no tengan ninguna duda; porque el reto es que los servicios mejoren y no lo vamos a permitir", reiteró Aureoles Conejo. La Secretaría de Salud de Michoacán informó que la señora Elvia Ascencio y su bebé están en buen estado "tras un parto espontáneo en el Hospital General Los Reyes".

La SSM afirmó que tras ser revisada la paciente, el personal del hospital determinó que la dilatación correspondía a una fase inicial y que en dos horas la volverían a valorar. Eso, argumentó el sector salud, ya que la mujer apenas presentaba 2 centímetros de dilatación. La dependencia estatal justificó que en este inter de tiempo, "sobrevino de manera inesperada el parto que fue asistido enseguida por médicos y enfermeras, llevando a cabo todos los procedimientos y cuidados necesarios". Y agregó; "reiteramos nuestro compromiso de velar por el bienestar de la población, como el caso de esta paciente y su bebé a quienes seguiremos dando atención".