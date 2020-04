Investigan FGR a funcionario con Covid por poner en "riesgo" a hospital

La Fiscalía General de la República (FGR) en Oaxaca inició una carpeta de investigación por el delito de "peligro de contagio" por Covid-19 contra Daniel López Regalado, quien hasta ayer se desempeñaba como jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 2 Istmo y que fue destituido ante la denuncia presentada en su contra.

La denuncia fue presentada el 6 por Leonardo Gómez Álvarez, apoderado jurídico del Hospital Regional "Presidente Juárez" de los Servicios de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y se basó en el comportamiento del exfuncionario de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), que los trabajadores calificaron de agresivo y prepotente, que a toda costa solicitaba su alta voluntaria, la cual no le fue concedida, informándole que era necesario que permaneciera en el área de aislamiento.

Mientras estaba hospitalizado el paciente se descanalizó y se escapó, luego regresó al hospital y fue internado nuevamente siguiendo los protocolos, pero ante la actitud "agresiva, grosera, irritable y prepotente" se le dio su alta voluntaria, pues el paciente alegaba que no recibió la atención necesaria desde que llegó.

Después de ello, fue internado en el Hospital de la Mujer y el Niño Oaxaqueño en la capital, espacio hospitalario que fue acondicionado en el estado para atender casos de Covid-19.

El Ministerio Público federal anunció que recabará toda la información de prueba para determinar lo precedente con apego a los derechos humanos y apego a la legalidad.

Aunque en la denuncia no se menciona que el ahora exfuncionario escupió al personal médico, a través de redes sociales se han publicado acusaciones en su contra.

A través de una página de Facebook creada para este fin, personal médico acusó que el paciente salió escupiendo y tosiendo a los pasillos del hospital.

"Hoy nos alertaron para que tuviéramos cuidado, que procuráramos no salir a los pasillos del hospital HRPJ ISSSTE, que nos mantuviéramos en nuestros servicios, que evitáramos tocar las cosas, porque resulta que el paciente de Covid-19 confirmado que estaba en el área de infectados del HRPJ ISSSTE, el médico... jefe jurisdiccional Daniel López Regalado (...) anoche se les escapó del área de pacientes infectados", comienza el testimonio.

También dijeron que "se salió y corrió a los pasillos a escupir y a toserle a las personas y al personal que lo atendía, ya que su molestia era porque según él no tenía médico a cargo, y terminó firmando su alta, voluntaria".

Además, una fuente al interior del hospital, que pidió que se omitiera su identidad por precaución, confirmó a EL UNIVERSAL el trato prepotente que tuvo el funcionario para con el personal médico, al grado que se necesitó de la intervención de la Guardia Nacional.