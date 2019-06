Investigan red de plantas "chatarra" adquiridas en sexenio anterior

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó este miércoles que se encuentran bajo proceso de revisión muchas plantas de fertilizantes de Petróleos Mexicanos (Pemex) por presuntos casos de corrupción.



"Son muchas plantas y todas se están revisando. Donde hay elementos, porque incluso hay una investigación del Poder Legislativo; es en la planta de Pajaritos (estado de Veracruz)", afirmó el mandatario desde Palacio Nacional.



El líder del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) explicó que algunas investigaciones arrancaron durante su mandato, que se inició el 1 de diciembre, porque ya había "irregularidades" detectadas que no se podían desechar, pese a que él es partidario de no indagar en asuntos previos a su gobierno.



Recordó que muchas de estas plantas de fertilizantes están completamente paradas desde hace años. Y sin embargo, se paga el salario a unos 3.500 trabajadores de las mismas.



En materia energética, defendió también su decisión de no convocar a más licitaciones petroleras para la iniciativa privada hasta que se tengan resultados de los contratos ya celebrados.



Pero "que no se entienda que hay una confrontación con el sector empresarial", dijo.



Con esta aseveración, sostuvo que tiene una excelente relación con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), un organismo que lamentó la reciente cancelación de concursos petroleros para encontrar socios a Pemex.



Este martes, el diario El Universal publicó que autoridades de Estados Unidos investigan al expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) por presuntamente recibir sobornos en la compra de una planta de fertilizantes (Fertinal), ocurrida en 2015, la cual tuvo un valor de 635 millones de dólares, un hecho que el exmandatario negó "categóricamente".



Además, este mismo miércoles el diario Reforma publica que la Fiscalía General de la República (FGR) investiga a Pedro Joaquín Coldwell, exsecretario de Energía, y a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex de 2012 a 2016, por la compra de otra planta con sobrecostos.



Sobre Lozoya pesa una orden de aprehensión por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita desde el 25 de mayo por irregularidades en la compra de una planta de Agro Nitrogenados.



Por las irregularidades detectadas en la compra de esa planta, la FGR arrestó el 28 de mayo en Mallorca (España) al dueño y presidente de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira. Por el mismo caso, el juez giró la orden de detención contra Lozoya.