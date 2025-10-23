Investigan red familiar y empresarial ligada a Adán Augusto López

El portal EL CEO reveló que Adán Payambé López, hijo del senador morenista Adán Augusto López Hernández, vivió en un departamento en la avenida Les Champs-Élysées de París, inmueble que estaría bajo investigación de autoridades mexicanas por formar parte de una presunta red empresarial y familiar beneficiada del poder político del exsecretario de Gobernación.

De acuerdo con la publicación, el joven estudió un taller de cine en Francia durante noviembre de 2024, dentro de los Cursos de Civilización Francesa de la Sorbona (CCFS), mientras habitaba el departamento presuntamente propiedad de Manuel Alberto Pinto, concuñado del legislador tabasqueño.

El medio detalla que Pinto y Miguel Vicente Solís Erosa son socios en la empresa Operadora Turística Rabatte, la cual fue señalada luego de que una investigación de N+ revelara que Adán Augusto habría recibido 79 millones de pesos entre 2023 y 2024 de empresas privadas, incluida esa firma, sin reportar los ingresos en su declaración patrimonial.

Aunque López Hernández dijo en septiembre pasado "no recordar" a dicha empresa, documentos oficiales confirman que Solís Erosa, un "viejo conocido" suyo, es el principal accionista de Rabatte.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La investigación de EL CEO, titulada "Adán Augusto López: la opaca red de empresarios y negocios al amparo del poder en Tabasco", identifica además a los empresarios Andrés Estrada Rodríguez, cuñado del senador, y Alejandro Márquez Rodríguez, ambos beneficiados directa e indirectamente de los cargos públicos que ha ocupado López Hernández como gobernador de Tabasco, titular de la Segob y ahora coordinador de Morena en el Senado.

El reportaje señala que la relación entre Adán Augusto y Solís Erosa es estrecha y de larga data. Sus esposas, Dea Isabel y Winifred de Jesús, asisten a los mismos eventos sociales y los hijos de ambos, Adán Payambé y Miguel Vicente, son amigos de la infancia y lo muestran en redes sociales.

Actualmente, autoridades federales investigan los presuntos vínculos económicos y familiares de esta llamada "Familia Tabasqueña", que habría obtenido beneficios a partir de la cercanía política con el legislador morenista.