Investigan si Chihuahua violó la ley

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) indaga a autoridades de Chihuahua para determinar si invadieron atribuciones federales al perseguir el delito de delincuencia organizada y permitir la presencia de agentes estadounidenses, lo cual tienen prohibido las entidades federativas.

La institución anunció que revisará si la Fiscalía General del Estado violó la Ley General de Salud, que da facultad exclusiva al gobierno federal para investigar, perseguir y sancionar delitos relacionados con la delincuencia organizada, como el caso del hallazgo del narcolaboratorio por agentes de la Agencia Estatal de Investigación y de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), en abril.

Asimismo, puntualizó que la conducción de la política exterior, al igual que las funciones en materia de seguridad nacional, son atribuciones del Gobierno de la República y a los estados les está prohibido celebrar alianza o tratado con cualquier otro país.

"Dichas circunstancias abrieron una nueva línea de investigación, con el fin de determinar si con motivo del operativo, la Fiscalía General del Estado, dependiente del Gobierno del Estado de Chihuahua, invadió la competencia federal y si es que ha continuado infringiéndose el diseño constitucional de atribuciones federales", anunció.

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