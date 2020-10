Investigan si mujer asesinada en Guanajuato es Xitlali

La Fiscalía General del Estado de Michoacán, informó que ya investiga si el cuerpo de una mujer asesinada, encontrado en el estado de Guanajuato, es el de Xitlali Elizabeth Ballesteros Heredia, desaparecida desde el pasado miércoles.

Xitlali de 31 años de edad, fue vista por última vez por sus familiares al salir de su casa en el fraccionamiento Paseo de las Gaviotas de Altozano en Morelia.

La enfermera de profesión y madre de un menor de 11 años, había salido a pagar el agua cerca de las 14:00 horas del 30 de septiembre y ya no regresó.

Mediante comunicado, la FGE informó que recibió información relacionada con el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer en el estado de Guanajuato.

Indicó que la víctima hallada tiene características que coinciden con las de Xitlali Elizabeth.

La FGE, dijo que esos datos fueron compartidos con familiares de Xitlali, quienes ya se trasladan al estado de Guanajuato a efecto de cumplir con el protocolo de identificación.

La Fiscalía General afirmó que ya cuenta con una línea sólida de investigación que los conducirá al pleno esclarecimiento de los hechos.

Sin embargo, enfatizó "en razón de la exigencia del Sistema de Justicia Penal, no es factible dar a conocer los avances para no poner en riesgo la investigación".

La institución reiteró su compromiso de mantener comunicación con los familiares de Xitlali, e informar de manera oportuna los resultados de la investigación.