Invitan a capitalinos evitar rebrotes para no volver a semáforo rojo

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, explicó que para evitar rebrotes de Covid-19, como ha ocurrido en otras ciudades del mundo, en la capital se ha preferido ser cautos en la apertura de actividades, y no arriesgarse a tener que regresar al semáforo rojo, por lo que pidió a la ciudadanía seguir colaborando con las medidas para continúa la tendencia en la disminución de hospitalizaciones y así poder pasar a semáforo amarillo.

"Pero recuerda esto depende de todos y todas, que todos cooperemos, no bajemos la guardia; mientras no haya vacuna usa cubrebocas, mantén sana distancia y lavado constante de manos y por favor, si tienes el menor síntoma de enfermedad respiratoria aislate, y llama Locatel o Manda un SMS con la palabra covid19 al 51515 para que se te dé seguimiento médico", dijo en video publicado en redes sociales.

La mandataria local expuso que pese a que esta semana se presentó una ligera reducción en la hospitalización, la Ciudad de México permanece en semáforo naranja, además de que se tomó la decisión, de que las oficinas públicas y privadas sigan trabajando a distancia, hasta no llegar al semáforo verde, para evitar el crecimiento del número de hospitalizados.