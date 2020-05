Invitan a fiesta para contagiar Covid-19 y obtener "inmunidad de rebaño" como "lo hacen en Suecia"

En redes sociales circula un audio en el que una mujer invita a una fiesta a la presuntamente asistirán personas con Covid-19, con el objetivo de contagiar al resto de los asistentes, y así obtener la "inmunidad de rebaño", pues así "lo hacen en Suecia", aseguran en la supuesta invitación.

De acuerdo con la grabación, el evento tendría lugar el 23 de mayo en Las Águilas, en la alcaldía Álvaro Obregón.

"Es como para ayudar a que se acabe ya todo esto del virus del covid y así, el chiste es que a la fiesta va a ir gente contagiada", se escucha en el audio.

La encargada de difundir el mensaje comentó que el boleto tiene un costo de mil 500 pesos e incluye "alcohol de súper de buena calidad"; agregó que hasta el momento hay 100 invitados confirmados, de los cuales 25 ya tuvieron coronavirus y unos son asintomáticos.

"Yo sé que al principio como que te saca de onda, pero no está nada mal. Ahorita todos nos estamos mega muriendo de miedo en la casa y estamos en una cárcel y no sabemos ni pa' dónde y con esto ya te da de una vez y tú ayudas a que a otros les dé.

"Entonces con esto ya se logra lo que está diciendo la OMS que se llama 'inmunidad de rebaño', que es cuando el 70 por ciento de la población se contagia y así ya se llama pandemia", dice la mujer.

"Neta son unos pinches genios porque esto también lo están haciendo en Suecia, entonces ayudas a que esto se termine más rápido y al mismo tiempo te diviertes", finaliza.

Ante estos hechos, usuarios en redes sociales criticaron la invitación y se mostraron en desacuerdo con este tipo de eventos, sin embargo, las autoridades no se han pronunciado al respecto.