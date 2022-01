Invité a Corral a una embajada, pero tiene doble nacionalidad: AMLO

Al afirmar que "no importa de qué partido son", el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que invitó al panista Javier Corral, exgoberndor de Chihuahua, a ocupar una embajada de México en el exterior, sin embargo detalló que tiene doble nacionalidad y para ocupar este cargo, tiene que renunciar a una.

En conferencia de prensa matutina y cuestionado por las designaciones que ayer se dieron a conocer de nuevo embajadores y cónsules, el titular del Ejecutivo federal aseguró que no todos los representares de México en el exterior son de Morena, pues aseguró que son la minoría.

"¿Creen que en el servicio Exterior Mexicano todos son de Morena? Les puedo garantizar que son la minoría y sin embargo se ha respetado a quienes tiene militancia en otros partidos y trabajan en el Servicio Exterior porque han cumplido, no importa de qué partido son.

"Invité a participar a un exgobernador del PAN, a (Javier) Corral, nada más que tiene doble nacionalidad, y para ser embajadores se requiere tener una nacionalidad, ser mexicano, si se tiene dos tiene que renunciar. Estamos buscando que todos ayudemos y que todos representamos a México y no van a ir los embajadores hacer labor partidista, van a representar a nuestro país, la política exterior de México está definida en la Constitución", agregó, indicó.