Invito a la Jefa de Gobierno a que trabaje entre mujeres, responde Beatriz Gasca

María Beatriz Gasca Acevedo, quien fuera señalada por el Gobierno de la Ciudad de México de financiar la toma de las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), respondió a los señalamientos de la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo.

A través de un posicionamiento, la otrora vicepresidente de Responsabilidad Social y Recursos Humanos de GINgroup señaló que sí ha apoyado a las causas feministas, pero negó estar detrás del financiamiento lasa agrupaciones que matoneen la toma de la CNDH en el Centro Histórico.

"Es verdad que he ido a ver a mis hermanas que están dentro de la ex CNDH, es verdad que las he apoyado con víveres, y es verdad que desde la Red Feminista Nacional que represento en la Ciudad de México me he pronunciado a favor d ellos derechos de las mujeres y de la justicia. Me acuso de haberles llevado un desayuno, escucharlas, llorar sus penas y cantar los himnos feministas", apuntó.

Dijo que también ha marchado en junto a las mujeres y destacó que le cree a las mujeres y que continuará apoyando su lucha.

El posicionamiento. Foto: Especial. "Yo les creo a las mujeres mexicanas, yo estoy ahí para apoyarlas, yo quiero ayudarlas en su lucha, seguiré como toda la vida siendo activista, seguiré apoyando a las víctimas, a las sobrevivientes", añadió.

Por otro lado, pidió a la Jefa de Gobierno "trabajar entre mujeres para solucionar las situaciones del país. Así mismo (SIC)".

Gasca Acevedo aseveró que se deslinda de su cargo en GINgroup, con el fin de evitar que se vincule a la empresa de sus acciones como activista.

"Haré una pausa en mis labores. La empresa jamás ha estado involucrada con mi activismo feminista ni con mis visitas dentro de la CNDH", puntualizó.

LOS SEÑALAMIENTOS

Por la mañana, Sheinbaum Pardo señaló a María Beatriz Gasca Acevedo, vicepresidenta de Responsabilidad Social y Recursos Humanos de GINgroup, como la presunta responsable de financiar la toma de instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

"Queremos decirles que la semana pasada en las videoaudiencias que tengo me hicieron llegar una información de una mujer de altos recursos económicos que me dijeron que estaba financiando directamente al grupo de mujeres que mantiene ocupada la CNDH en el Centro Histórico", dijo la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México en su conferencia virtual matutina.

Sheinbaum detalló que a partir de esa denuncia, el Gobierno de la Ciudad de México hizo una revisión de información pública para indagar quién era esta mujer. Todo con información disponible en redes sociales y medios, sin hacer espionaje ni inteligencia.

"El nombre de esta persona es María Beatriz Gasca Acevedo. El 12 de septiembre se le vio entregando víveres desde un auto de lujo en Cuba 60. El 14 de septiembre fue una de las oradores principales en lo que se llamó Antigrita y esto está en sus propias redes sociales. Ella está ayudando a vender los cuadros intervenidos en subasta", destacó Claudia Sheinbaum.

La Jefa de Gobierno mencionó que en una búsqueda de Google se averiguó que desde mayo de 2018 se desempeña como vicepresidenta de Recursos Humanos de GINgroup, empresa especializada en administraciones outsourcing y una de las principales empresas que ha estado denunciada por la Secretaría de Hacienda y el Instituto Mexicano del Seguro Social (MSS).

"Ella (María Beatriz) es considerada como el brazo derecho del presidente del grupo, Raúl Beyruti Sánchez", indicó Sheinbaum. "Recientemente el SAT y la Procuraduría Fiscal dieron a conocer decenas de empresas vinculadas a las compañías facturares y al delito de evasión de impuestos y por lo menos cinco empresas de Beyruti estarían involucradas en estos delitos".

Sobre el empresario Raúl Beyruti puntualizó:

"Queremos comentar que el empresario Raúl Beyruti estuvo ligado al poder en la pasada administración y prueba de ello es la contratación de dos perfiles del Gobierno de Peña Nieto un mes después de que acaba la administración, que son Javier Treviño Cantú, subsecretario de Educación y Oficial Mayor de la SHCP, y Rolando Subirán Robert, quien fue director general de sectores estratégicos de la Secretaría de Economía. Ahora ambos trabajan en esa empresa".

Claudia Sheinbaum descartó que se pueda presentar una denuncia penal en contra de estas personas, aunque el Gobierno federal tiene unas, pero por el tema de las facturas.

Sobre las protestas de las mujeres, la Jefa de Gobierno aclaró que entienden sus motivos de manifestarse, que eso no está en duda, pero cuestionó que personas como María Beatriz Gasca Acevedo, vicepresidenta de Responsabilidad Social y Recursos Humanos de GINgroup, tengan vínculos.

La Jefa de Gobierno señaló que dos exfuncionarios del sexenio de Peña Nieto tienen altos cargos en GINgroup. Foto tomada de video. "¿Por qué hacemos esto público? La verdad es que la causa es justa, pero lo ponemos a consideración de la opinión pública, ¿será una casualidad o por qué hay un vínculo directo de esta toma a la CNDH?, que por cierto han tenido algunos problemas", detalló.

La Jefa de Gobierno exhortó a los medios para que investiguen este vínculo: "Damos a conocer esta información, incitamos a los medios de comunicación a que nos ayuden a seguir investigando porque si bien las demandas son legítimas, no queremos que la violencia siga, no entendemos por qué este vínculo".

Tras ello, la empresa comunicó la separación del cargo de vicepresidenta de Responsabilidad Social y Recursos Humanos a María Beatriz Gasca Acevedo.

En un comunicado de prensa la compañía multinacional anunció el inicio de una investigación sobre la participación de su empleada en las manifestaciones de víctimas de violencia de género y familias de mujeres y personas desaparecidas o asesinadas.

"Manifestamos que la señora Gasca, participa a título personal en las diversas expresiones de reivindicaciones políticas y sociales, de manera que no cuenta con ninguna representación institucional de nuestro Grupo", aseguró el área de Comunicación Corporativa de GINgroup.

La empleada del grupo empresarial será separada de su cargo en el área de Recursos Humanos. Además la compañía anunció que procederá a "investigar los acontecimientos y a determinar si en efecto, ha apoyado de alguna manera cualquier manifestación violenta o contraria a la legalidad".

Será hasta obtener resultados de tal indagatoria que el grupo emita un posicionamiento corporativo, pero destacó "su respeto irrestricto al estado de derecho y rechaza las manifestaciones de violencia como forma de expresión política, para reivindicar el respeto a los derechos humanos, particularmente a los derechos de las mujeres", destacó el comunicado, dado a conocer horas después del anuncio de Sheinbaum Pardo.

GINgroup es una empresa especializada en administraciones outsourcing y una de las principales empresas que ha estado denunciada por la Secretaría de Hacienda y el Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS).

Además, el conglomerado aseguró que "no existe ningún financiamiento ni patrocinio a ninguna expresión política ni de participación pública en ningún movimiento".

"Informamos que la participación de los empleados y ejecutivos de las empresas del grupo son responsabilidad personal, por lo que las acciones realizadas en tiempo y hora fuera del grupo y sus instalaciones, no tienen el aval ni el financiamiento y mucho menos reflejan la posición institucional de GINgroup", continuó el documento en el que destacó que la finalidad del conglomerado internacional se basa en otorgar oportunidades laborales igualitarias.