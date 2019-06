IPN registra 17 denuncias por acoso; alumnas señalan más casos

El director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Mario Alberto Rodríguez Casas, se reunió con la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados a la que informó que en lo que va del año se han registrado 17 denuncias por acoso, lo que rechazaron mujeres integrantes de la comunidad politécnica.

Con pancartas, las estudiantes del IPN denunciaron que no son solo una decena de casos de acoso los que se han presentado en el instituto, pues Rodríguez Casas también presentó cifras de que solo siete casos han ameritado medidas precautorias, como cambiar al trabajador o docente de plantel.

En entrevista, tres alumnas del Politécnico aseguraron que son muchos más los casos de acoso que se presentan en la institución. Una de ellas incluso narró la manera en que un trabajador abusó de ella, sin llegar a la violación. La joven, quien omitió su nombre por seguridad, aseguró que su caso lo llevó a las autoridades del IPN, quienes sí le brindaron ayuda, pero al denunciar penalmente, la Fiscalía de la Ciudad de México no ha avanzado con las investigaciones.

Las alumnas también denunciaron que la medida de solo cambiar al docente o al trabajador de plantel no es suficiente. El director general del Politécnico aseguró que esto se hace como una medida precautoria mientras se realizan las investigaciones.

Rodríguez Casas aseguró que durante su gestión como director general del IPN, se han cesado a tres profesores por comprobar su culpabilidad en abusos sexuales en contra de mujeres de la comunidad. Aseguró también que se mantiene tolerancia cero a la violencia de género.

"Hemos estado atendiendo y hemos puesto medidas enérgicas. Tres profesores se han retirado por acciones de este tipo, en lo que va en mi administración (...) Cero tolerancia, en el poli no permitiremos este tipo de acciones, lo que tenemos que hacer es denunciar más y dar más respuestas", indicó.

Durante la reunión, el director del IPN también pidió el apoyo de la Cámara de Diputados para poder generar más plazas de abogados y psicólogos que puedan atender estos casos de violencia, acoso y hostigamiento sexual a las mujeres que trabajan o estudian en la casa de estudios.