IPN regresa a clases presenciales el 31 de enero

El director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Arturo Reyes Sandoval, afirmó que este centro educativo prepara los protocolos sanitarios necesarios para que su comunidad estudiantil y administrativa regrese de manera escalonada este 31 de enero.

"La vacunación nos protege de esas condiciones severas de la infección y por eso los invito a que cuando tengan la oportunidad de vacunarse o de recibir un refuerzo, lo hagan para protegerse a sí mismos, a sus familias y compañeros. Con la vacunación propiciamos que se regrese a clases y a finales de este mes los jóvenes ya estén en sus salones de clase", dijo.

Por otra parte, subrayó que el programa de internacionalización es muy importante para el Politécnico y, para ello, en lugar de solventar brechas es necesario construir una carretera que permita facilitar que los productos derivados de los proyectos científicos politécnicos permeen no sólo en México sino a nivel internacional.

"Después de haber estado muchos años fuera de México, me di cuenta que los jóvenes politécnicos pueden competir contra personas de cualquier institución a nivel mundial", añadió.

Destacó la necesidad de que los estudiantes y científicos del IPN participen en proyectos de investigación internacionales sin olvidar sus raíces y puso como ejemplo el tema del Calentamiento Global, el cual no sólo afectará a una región, sino que va impactar a todo el mundo. "Debemos reconocernos como una institución que tiene esa capacidad de generar científicos y desarrollos de investigación que tienen un efecto positivo a nivel mundial", acotó.