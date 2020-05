IPN regresará a clases presenciales hasta septiembre

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) aprobó cambios en su calendario escolar, ya que actualmente "no hay condiciones sanitarias para regresar a las actividades académicas presenciales".

El semestre terminará el 31 de julio; los alumnos regresarán a clases en septiembre y los exámenes de admisión se posponen de manera indefinida.

"Considerando que al día de hoy miembros de nuestra comunidad han perdido la vida a causa del Covid-19, que la seguridad de nuestra comunidad es prioritaria y bajo ninguna circunstancia la pondremos en riesgo, se determina que el semestre académico 20-2 se concluirá en línea y no de manera presencial", informó.

En caso de ser necesario se contempla la realización de jornadas de actividades complementarias para nivelación y reafirmación, con el objetivo de revisar los contenidos curriculares y ofrecer prácticas de laboratorio, taller o campo clínico.

"El regreso a las actividades presenciales en septiembre o cuando la autoridad sanitaria lo determine, lo haremos bajo estrictas medidas sanitarias que incluirán sanitización de espacios, establecer controles sanitarios en los accesos con toma de temperatura corporal", detalló.

El Politécnico proporcionará materiales de protección y pedirá mantener medidas de sana distancia. Con respecto al examen de admisión a nivel superior, este se pospone hasta nuevo aviso puesto que se recalendarizará.

"Los estudiantes de sexto semestre de nuestro nivel medio superior pueden encontrar el simulador de examen de ingreso a nivel superior para verificar los niveles de logro. Para el examen a ingresar al nivel medio superior en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México habrá que estar atento a las indicaciones de Comipems", especificó.

A través de un comunicado dirigido a su comunidad, dio a conocer que no se cancelará el semestre 20-2 de enero a julio de 2020; sin embargo, la reanudación de las actividades presenciales se realizará cuando se encuentre en verde el semáforo sanitario en donde se ubique cada unidad del Politécnico.

Dichas modificaciones se presentarán para su aprobación al Consejo General Consultivo del próximo miércoles; implican: que las evaluaciones ordinarias se terminen el 15 de julio; y las extraordinarias entre el 17 y 21 de ese mismo mes; los exámenes a título de suficiencia se aplicarán del 27 al 30 de julio y el semestre 2020-2 terminará el 31 de julio.

El nuevo calendario escolar contempla que habrá vacaciones de verano del 3 al 21 de agosto; las reinscripciones para el semestre 21-1 serán del 31 de agosto al 4 de septiembre y el próximo semestre iniciará el 7 de septiembre de 2020.

Para terminar el semestre, los docentes revisarán los contenidos curriculares, seleccionarán los fundamentales y los subirán a la plataforma en línea del Politécnico para que los revisen los estudiantes; se pide utilizar plataformas tecnológicas como Zoom y Google Clasroom y conformar grupos de WhatsApp y de redes sociales para comunicarse con los jóvenes. Mientras que los profesores podrán considerar mecanismos de evaluación a distancia como portafolios de evidencia y rúbricas para evaluación digital.

Los trámites administrativos y académicos se ajustarán al calendario modificado, y se iniciarán exámenes de titulación en línea.