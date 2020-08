Irresponsable, apertura de bares en semáforo naranja: PRD

A pesar que México ha rebasado las 50 mil muertes por Covid-19, y de que la Ciudad de México es la entidad con el mayor número de muertes y contagios en el país, "es una irresponsabilidad e incongruencia" del Gobierno capitalino autorizar la reapertura de los bares, cantinas y salones de fiestas en pleno semáforo naranja, dijo la diputada local del PRD, Gabriela Quiroga Anguiano.

"Esta es la prueba de que actúa con ocurrencias, ya que bajo el argumento de que estos lugares podrán cambiar su giro a restaurantes, incumplen lo que desde un principio se estableció. Sabemos que esto responde a la reactivación económica, pero que el costo para las familias, puede ser peor", advirtió la perredista.

Explicó que de acuerdo con un estudio elaborado por la Texas Medical Association, asistir a un bar es una de las actividades de mayor riesgo entre las 37 acciones comunes, como el supermercado, un concierto o salir de vacaciones, por lo que la recomendación, basada en evidencia científica respecto a la posibilidad de contagiarse en un bar, sería tratar de evitarlos el mayor tiempo posible.

Por ello, la legisladora solicitó al Gobierno capitalino un protocolo de operación para estos lugares, donde se indique de qué manera deben trabajar, cómo va a garantizar que cumplan las medidas y, sobre todo, cómo van a supervisar que no rebasen el aforo del 30% de personas.

En entrevista, la perredista comentó que la situación, "es preocupante", debido a que bajo los efectos del alcohol las personas se comportan de manera irresponsable.

"Tenemos el ejemplo de Inglaterra, donde la reapertura de antros y bares ocasionó descontrol entre los asistentes y, días después, reportaron contagios entre los clientes y trabajadores de estos lugares, por lo que tuvieron que volver a cerrarse", destacó.

Aseguró que la decisión más responsable y sensata, es esperar a que estos lugares abrían hasta que el semáforo esté en color verde.

Sin embargo, "el Gobierno ha relajado las medidas irresponsablemente y si no establece reglas y protocolos eficaces de los rebrotes que podrían ser, incluso, peor que la primera ola de contagio", enfatizó.

En ese sentido, pidió al Gobierno capitalino que implemente operativos dentro y fuera de los bares, antros y restaurantes, para que supervise constantemente que cumplan todas las medidas de sanidad, ya que por la naturaleza de estos lugares, la clientela va a beber, bailar o escuchar música, lo que complica que realmente respeten la sana distancia y el uso de cubrebocas.

Respecto al caso de los salones de fiestas, solicitó que establezca una estrategia eficaz, para garantizar que no rebasen el aforo de personas, pues de acuerdo con especialistas, las reuniones familiares es uno de los principales focos de contagio de coronavirus, donde calculan que pueden producirse de cinco a 10 contagios.

Ante este panorama, Quiroga Anguiano llamó a la ciudadanía para actuar con responsabilidad en esta fase, donde el semáforo naranja la autoridad lo ha mantenido seis semanas seguidas, y en las que no han disminuido los casos.

"Ya hemos aguantado cinco meses de confinamiento, por lo que no podemos relajar las medidas de sanidad y debemos cuidarnos y cuidar a nuestra familia, evitando visitar estos lugares", reiteró.